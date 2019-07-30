Страстный музыкант прилюдно возбудил Лолиту

Юноша по имени Хабиб Шарипов спел под гитару песню "Анатомия". Знаменитость призналась, что эта композиция ее любимая. "Вот если бы мне молодой человек когда-нибудь бы спел такую песню, – все", – отметила Лолита Милявская на YouTube-канале Glamour TV.
По словам артистки, из-за слов "твои губы – по сути чужой рот", песню когда-то назвали пошлой. "А мне кажется, она самая чистая. Гитарка звучит приятно. "Твои руки – всего лишь набор мышц", – спел юноша. "О, возбудил. Возбудил, браво, браво!" – эмоционально отреагировала на исполнение Лолита Милявская.
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