"В гробу я видала все замужества!": громкое заявление Лолиты

В четертый раз на берегу Каспийского моря открывается грандиозный музыкальный фестиваль "Жара". 250 топовых артистов со всего СНГ, четыре масштабных шоу – подобным размахом не может похвастаться больше ни один форум. Корреспондент "Дни.ру" отправился в Баку водить хороводы с артистами.

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