"В гробу я видала все замужества!": громкое заявление Лолиты

Азербайджан славится не только климатом, гостеприимством, но и горячими мужчинами. Для Лолиты, которая на несколько дней приехала в Баку, это кажется актуальным – недавно она рассталась с пятым мужем и теперь снова завидная невеста.
"Лолита, есть ли шанс у местных жителей познакомиться с вами, приударить, и, может, понравиться вам?" – обратился к певице корреспондент "Дни.ру" ."Вы имеете ввиду трахнуть меня? – рассмеялась певица. – У нас же как – сначала путь в постель, а потом – к сердцу".
"Если говорить серьезно, – продолжает Лолита, – то у Ани Лорак, которая тоже участвует в "Жаре", шанс познакомиться с кем-то, может, и есть. А ко мне никогда очередь и так не стояла. А вообще в гробу я видала все эти замужества!"
На прошлых фестивалях Лолита отметилась купанием в бассейне, в этот раз обещает вести себя скромнее. "Во-первых, теперь в Баку нет "Раммштайна", во-вторых, я больше не бухаю!" – пояснила она.
Певица призналась, что утроитель "Жары " EMIN окружил ее, да и и всех артистов, огромной любовью. "Он в 4 утра лично встречал каждый самолет с гостями из Москвы, а такое внимание дорогого стоит!" – заверила артистка.
Фестиваль "Жара" продлится в Баку с 25 по 28 июля. Он станет самым дорогим и масштабным на постсоветском пространстве.
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