Вскрылась связь Билана с вокзальными алкоголиками

Telegram-канал "Русский шаффл" заметил, что у современных музыкантов появилась новая мода – на толерантность. "За последнюю неделю вышло четыре совершенно одинаковых клипа – Димы Билана ("Про белые розы"), Крем Соды ("Никаких больше вечеринок"), Егора Крида ("Сердцеедка") и Артура Пирожкова ("Алкоголичка")", – пишут авторы канала.
Отмечается, что главные герои всех этих клипов – "русские колхозники с пропитыми лицами, женщины в страшной одежде с лишним весом, гопники с района". Звезды эстрады на их фоне просто сияют, исполняя свои новые хиты. "Это больше культурное явление", – говорится в сообщении.
Если в США образцом толерантности является темнокожая женщина, которая может сыграть роль Русалочки и даже Джеймса Бонда, то в России это – алкоголики у вокзала, пацаны у подъезда, бабки в троллейбусе и члены массовки шоу "Пусть говорят".
Отмечается, что долгое время таких людей просто не замечали, а все роли в музыкальных клипах отдавали белым худым женщинам-моделям. "Скоро будет не разобрать – это провинциальная криминальная хроника о поножовщине или новый клип Сергея Лазарева", – пишут авторы канала.
Напомним, несколько дней назад Дима Билан опубликовал на своем официальном YouTube-канале клип на песню "Про белые розы". Новое творение певца не обсуждает, разве что, ленивый. Ролик Димы Билана собрал массу положительных отзывов, однако есть и те, кто считает, что видео не удалось.
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