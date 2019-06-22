"Бомж": актер из сериала "Друзья" шокировал внешним видом
В минувший четверг, 20 июня, 49-летний артист прошелся по улицам Манхэттена. Для выхода в свет он надел свободную футболку, серую рубашку, спортивные штаны и кроссовки.
Снимки, сделанные папарацци, шокировали пользователей Сети. Мэттью Перри выглядел неопрятно и имел болезненный вид. Многие признались, что не сразу узнали в обрюзгшем мужчине знаменитого актера. "Это кто? Хоть бы подписали...", "Ужас, бомж", "Почему он такой грязный?", "Какой толстый", – делились мыслями разочарованные комментаторы.
Напомним, что в прошлом году артист провел три месяца в больнице из-за перфорации желудочно-кишечного тракта. Актер перенес несколько тяжелых операций. Кроме того, Мэттью Перри длительное время боролся с депрессией, алкогольной и наркотической зависимостью.
Американский актер приобрел популярность благодаря роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья". Его коллегами по площадке стали актрисы Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, а также артисты Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан. Мэттью Перри также сыграл в таких лентах, как "Девять ярдов", "Папе снова 17" и "Танго втроем".
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