Стало известно о самом большом страхе Миддлтон

Принц Уильям посетил вместе с детьми подразделение Ирландской гвардии. Там он познакомил наследников с огромным волкодавом по кличке Домналл. Именно это животное является талисманом армии.
С известной в Великобритании собакой снялись сам герцог Кембриджский, принц Джордж, принцесса Шарлотта и даже маленький принц Луи. Однако Кейт Миддлтон фотографироваться не захотела, хотя супруга принца Уильяма всегда сопровождает семью во время выходов на публику.
Ряд пользователей соцсети предположили, что Кейт Миддлтон присутствовала вместе с семьей, но просто находится по ту сторону камеры. Пролил свет на причину поведения Кейт Миддлтон источник, близкий к паре. Оказывается, герцогиня Кембриджская очень сильно боится собак, передает Express.co.
The Army In London, including @irish_guards Wolfhound mascot Domhnall, is wishing HRH Prince George a very happy 6th birthday today. Our Soldiers are always on duty, ready to serve! #PrinceGeorge pic.twitter.com/JKrUja4GNL— The Army in London (@ArmyInLondon) 22 июля 2019 г.
Напомним, супруга принца Уильяма весной 2018 года стала мамой в третий раз, родив сына Луи. Вскоре после рождения малыша Кейт Миддлтон вернулась к своим королевским обязанностям. При этом она предпочитает сама воспитывать троих детей.
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