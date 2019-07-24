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Народ жаждет нажиться на новой беременности Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Фото: www.globallookpress.com
Британцы уверены, что королевскую семью в скором времени ждет пополнение. Они с нетерпением ждут, когда Кейт Миддлтон объявит о четвертой беременности.
прочитано 555 раз

В СМИ не прекращается распространение слухов об интересном положении герцогини Кембриджской. Говорят, что она одержима желанием родить еще одного наследника. Якобы Кейт Миддлтон хочет пойти по стопам королевы Елизаветы, став матерью четверых детей.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Недавно сплетни о беременности жены принца Уильяма получили новое подтверждение. В начале июля она появилась в туго обтягивающем фигуру зеленом платье на одной из финальных игр Уимблдонского турнира. Поклонники углядели у Кейт Миддлтон небольшой живот, передает "Экспресс-газета".

Народ жаждет нажиться на четвертой беременности герцогини Кембриджской. Букмекеры уже начали принимать от британцев ставки по данному поводу. Многие уверены, что уже осенью 2019 года Кейт Миддлтон объявит о том, что ждет ребенка, пишет "Пятый канал".

Напомним, супруга принца Уильяма весной 2018 года стала мамой в третий раз, родив сына Луи. Вскоре после рождения малыша Кейт Миддлтон вернулась к своим королевским обязанностям. При этом она предпочитает сама воспитывать троих детей.

Автор: 24 июля 2019, 11:42

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