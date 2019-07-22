Сын Кейт Миддлтон растопил сердца беззубой улыбкой

Снимки были сделаны Кейт Миддлтон в саду Кенсингтонского дворца. "Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фотографиями принца Джорджа", — говорится в посте дворца в Instagram.
Пользователи соцсети принялись активно обсуждать трогательные кадры королевского наследника. Рассмотрев внимательно все три снимка принца Джорджа, фанаты сошлись во мнении, что они необыкновенно милые и трогательные. Кроме того, многие отметили, что за последний год мальчик очень повзрослел.
При этом фолловеры спорят о том, на кого же становится больше похож сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Во всяком случае, улыбка у него, по мнению поклонников монаршей семьи, мамина. А фото Джордж широко улыбается, демонстрируя отсутствие одного нижнего переднего зуба.
Ранее стало известно, где сейчас находятся Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и детьми. Как писали "Дни.ру", королевское семейство отправилось на Карибские острова, чтобы там отметить день рождения старшего сына Джорджа.
Отметим, наследник Кейт Миддлтон и Уильяма учится в школе Томаса в Баттерси, изучая базовые науки. Кроме того, Джордж занимался фехтованием, балетом, садоводством и гончарным делом.
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