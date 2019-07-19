Ольга Бузова в бикини подверглась жуткой травле

Ольга Бузова накануне приехала в Бишкек, чтобы выступить там с концертом. Как всегда, первым делом певица опубликовала новый снимок в Instagram.

В кадре исполнительница позирует в полосатом бикини.Ее волосы собраны в тугую косу, а половину лица прикрывают солнцезащитные очки круглой формы.

"Спасибо Бишкеку за Солнце. Сегодня весь день провалялась в номере, состояние "разбитое". Ночные перелеты, разница во времени и постоянная работа, как бы она не была в радость, все-таки выманивает. Только под вечер вышла на свою верандочку, чтобы хоть разбавить немного ленту летом. А то в Москве оно походу закончилось, не успев начаться", – открыто поделилась мыслями певица.

"Ну что, устроим жару сегодня? Хочу уже к вам безумно!", – подытожила Бузова.

Подписчики начали оставлять звезде под фото тонну критики. "Как-то неудачненько встала", "Доска", "Ужасное, некрасивое фото", "Капец, Бузова, ты чего такая костлявая, у всех на виду выставляешь фото, а смотреть не на что. Раньше намного лучше была!", – высказывались злопыхатели.

"Оля , может ты перестанешь фотографировать свою мини-жопу, а наконец-то увеличишь грудь?", – иронично спросил пользователь Сети.

Все-таки среди стольких гневных комментаторов нашлись и верные поклонники Ольги, которые ее поддержали. "Хорошего выступления, красотка!", "Добро пожаловать в Бишкек!", "Фигура потрясающая!", "Вы лучшая!", – подбадривали Бузову фанаты.