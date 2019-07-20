Расчетливую Поплавскую обвинили в пиаре на беременности

Яна Поплавская предвидела бурную реакцию на свое сообщение о беременности. Актриса все рассчитала – это был ход для увеличения числа просмотров ее страницы.

Едва ли Яна Поплавская не понимала, какую реакцию вызовет информация о беременности известной женщины пятидесяти с лишним лет. Тем более, что наш народ любит посудачить о жизни звезд, отметила ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева.

ПО ТЕМЕ 52-летняя Поплавская потрясена жуткой реакцией на позднюю беременность

"Нашим людям только дай повод обсудить чужую личную жизнь – и осудить, соответственно. Мне кажется, такая реакция людей была предсказуема, и вряд ли Поплавская не догадывалась об этом.

Неплохой ход для увеличения комментариев и просмотров – по крайней мере, я вижу это так.

"Все-таки, 50 лет для большинства– не самое лучшее время для рождения третьего ребенка. Хотя, конечно, бывают исключения", - заключила Николаева.

Эксперт прокомментировала реакцию Яны Поплавской на возмущение общественности предполагаемой беременностью актрисы. Напомним, "Красная шапочка" опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена с большим животом. "Жду девочку", – коротко подписала снимок актриса.

Пользователи будто с цепи сорвались.52-летней актрисе напоминали о ее возрасте, утверждали, что ей надо нянчить внуков, а не рожать своих детей. Некоторые дошли до оскорблений – заявили, что у Яны Поплавской старческая деменция, что она родит непонятно кого.

В итоге Яна Поплавская пояснила, что кадр был сделан во время съемок. И "беременна" она по сценарию, а не в жизни. Артистку очень расстроил весь негатив в ее адрес. Поплавская подчеркнула: она рада, что снимается в правильном и честном фильме – который, если судить по ужасным комментариям о ее беременности – верно отражает состояние общества. Актриса также заметила, что весь негатив шел от женщин – мужчины ни одного отрицательного отзыва не оставили.