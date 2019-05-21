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"Как я буду с этим жить?": артистка Поплавская проболталась об онкологии

Яна Поплавская. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость сделала важное признание о здоровье. Яна Поплавская очень переживает по поводу результатов своих медицинских обследований.
прочитано 2548 раз

Звезда стала гостьей программы "Жить здорово!" на Первом канале. Она раскрыла очень личное, рассказав, что у женщин в ее роду были онкологические заболевания.

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Темой передачи стал рак груди. Яна Поплавская поделилась, что старается обследоваться регулярно и около года назад делала маммографию. Она отметила, что ей очень сложно проходить это, несмотря на обилие друзей среди врачей.

"Если говорить абсолютно честно, я очень трусливый человек. Я думаю о том, что пойду и узнаю что-нибудь плохое, и как я буду с этим жить? Трус страшный. Страшный трус. Да, это я", – заявила Яна Поплавская на всю страну в эфире передачи Елены Малышевой. При этом актриса отметила, что иногда у нее складывается ощущение, что рак – это некая пандемия, поскольку слишком многие люди страдают этим страшным заболеванием.

По словам Яны Поплавской, меньше трех лет назад от онкологии умер ее отец. "И у мамы были большие проблемы, из которых мы вылезали, связанные с этой болезнью. И моя сестра по отцу, и вокруг огромное количество людей, которые страдают от этого заболевания", - добавила знаменитость. В программе Яне Поплавской посоветовали сделать генетический анализ, позволяющий выявить риски развития онкологии.

Автор: Валерия Нарская21 мая 2019, 18:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Яна Поплавская

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Жжжииддд00вская шкура(тело без души)!
Гость
Ответить
Эта с позволения сказать-артистка-сидит на всех желтых ток-шоу на всех ТВ-каналах и с умным видом вещает и поучает.Отвратительная самовлюбленная бабенка!
Гость
Ответить
Яночка-Вы прелесть и у ВАС совершенно здоровый вид Не думаю,что надо постоянно ходить и обследоваться Ведь когда ты идешь к врачу-ты уже продумываешь свой сценарий-почему ты идешь,к какому врачу и что могут обнаружить ,те твой организм уже нецелен на какую-то патологию,а мысли материальны и в конце концов,мозг угадает ВАШИ мыслм Далеко ходить не надо Всегда медики,зараннее предупреждают народ о надвигающейся пандемии гриппа все начинают болеть им Не слушайте и не настраивайте свой организм на этот вирус Здоровья и удачи!
Гость
Ответить
Эта с позволения сказать-артистка-сидит на всех желтых ток-шоу на всех ТВ-каналах и с умным видом вещает и поучает.Отвратительная самовлюбленная бабенка!
1

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