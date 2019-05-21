"Как я буду с этим жить?": артистка Поплавская проболталась об онкологии
Звезда стала гостьей программы "Жить здорово!" на Первом канале. Она раскрыла очень личное, рассказав, что у женщин в ее роду были онкологические заболевания.
Темой передачи стал рак груди. Яна Поплавская поделилась, что старается обследоваться регулярно и около года назад делала маммографию. Она отметила, что ей очень сложно проходить это, несмотря на обилие друзей среди врачей.
"Если говорить абсолютно честно, я очень трусливый человек. Я думаю о том, что пойду и узнаю что-нибудь плохое, и как я буду с этим жить? Трус страшный. Страшный трус. Да, это я", – заявила Яна Поплавская на всю страну в эфире передачи Елены Малышевой. При этом актриса отметила, что иногда у нее складывается ощущение, что рак – это некая пандемия, поскольку слишком многие люди страдают этим страшным заболеванием.
По словам Яны Поплавской, меньше трех лет назад от онкологии умер ее отец. "И у мамы были большие проблемы, из которых мы вылезали, связанные с этой болезнью. И моя сестра по отцу, и вокруг огромное количество людей, которые страдают от этого заболевания", - добавила знаменитость. В программе Яне Поплавской посоветовали сделать генетический анализ, позволяющий выявить риски развития онкологии.
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