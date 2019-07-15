Куликова выступила с заявлением после сообщений о страшной болезни и брошенном сыне
Мария Куликова выступила с официальным заявлением, опубликовав видеозапись в Instagram. Актриса сообщила, что жива и здорова. Ранее появилась информация о том, что она серьезно больна и, чтобы бросить все силы на лечение, отдала сына Ивана бывшему мужу Денису Матросову.
Артистка узнала о своей "болезни" от родственника. "Мне прислал брат чудовищные ссылки из интернета, как я страшно болею, страдаю. Исчезла из соцсетей – видимо, это первый признак какого-то чудовищного заболевания", – пошутила Куликова.
Она пояснила, что перестала размещать посты, решив "не засорять интернет-пространство какими-то будничными историями". "Не было ярких событий, которыми хотелось бы поделиться. Скоро они будут. Все классно, не переживайте за меня. И Ваня не брошенка", – подчеркнула актриса.
Мария Куликова не скучает: сейчас она находится на съемках в Киеве, а до этого работала в Минске. Впрочем, скоро звезда намерена устроить себе отдых и поехать с сыном на море.
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