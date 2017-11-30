Актриса Мария Куликова: Я не одинока

Мария Куликова дала откровенное интервью коллеге Максиму Аверину. Актриса призналась, что она не одинока.

Личная жизнь Марии Куликовой является объектом пристального внимания журналистов. Актриса же предпочитает сохранять интригу. Если она и говорит о своей частной жизни, то обсуждает шестилетнего сына Ивана, которого родила от актера Дениса Матросова.

Впрочем, Куликова все же призналась, что не считает себя одинокой матерью. "Ну это по документам. Ты же знаешь, что я не одинока", – заявила в беседе с Максимом Авериным Мария Куликова.

Актриса отметила, что в любви к сыну "не фанатичка". "Любовь должна быть между мужчиной и женщиной, и тогда ребенку будет хорошо. Даже если папа уже живет своей жизнью, а мама – своей. Если мама одинока, несчастна, это превращается в патологию. Но я сейчас говорю только то, что я думаю по поводу своей жизни, конкретно Маши Куликовой", – цитирует актрису Woman's Day.

Публикация от Мария Куликова (@m.kulikova77) Ноя 24 2017 в 8:59 PST

Популярная актриса заинтриговала многочисленных подписчиков своего аккаунта в социальной сети Instagram, когда опубликовала фотографию, на которой запечатлена с неким мужчиной. Они сидят за столиком на побережье, при этом он держит ее за руку, и оба, облаченные в широкополые шляпы, смотрят в сторону горизонта. "Romantic collection 😉", – написала Куликова, что можно перевести как "Романтическая коллекция".

Напомним, в 2015 году Денис Матросов расстался с супругой, актрисой Марией Куликовой. Якобы в браке ему не хватало заботы и внимания: совместная жизнь превратилась в бесконечное зарабатывание денег на стройку, из отношений ушла романтика. Когда влюбленные справили новоселье и, казалось бы, смогли спокойно вздохнуть, последовал разрыв. Однако Матросов и Куликова сумели остаться друзьями.