Ольга Серябкина рассказала об измене
Исполнительница начала свой монолог с вопроса: "Можно ли простить измену?". Она призналась, что однажды столкнулась с этим в своей жизни и смогла извинить предателя за дурной поступок. По ее мнению, каждый человек имеет право на одну ошибку. "И если он реально сожалеет, то можно дать ему второй шанс", – поделилась Ольга.
"Но тут есть важный момент. Простить измену – значит реально простить. Это очень сложно отпустить ситуацию, забыть ее и больше не возвращаться к ней. Никогда! Это главное правило", – отметила вокалистка.
Серябкина считает, что сначала надо понять, готов ли ты принять и забыть предательство, и лишь потом принимать решение о продолжении отношений. "Не сказать "я прощаю", а потом думать об этом перед сном каждый день. Ни при каких обстоятельствах, какие бы ссоры у вас не были в будущем – никогда не вспоминать об измене", – выделила певица.
"Мне кажется, что это единственная возможность сохранить отношения", – призналась Ольга.
Тем не менее, она акцентировала внимание, что это правило распространяется далеко не на все ситуации. По ее словам, принять и простить можно лишь в случае, если это была мимолетная и единственная ошибка.
К непозволительным Серябкина отнесла продолжительные измены. Она пояснила, что это тогда, когда на протяжении нескольких месяцев или даже лет, вас предают, вам врут и скрывают факты. "По моему мнению, это непростительно", – подытожила Ольга.
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