Изменившаяся Утяшева раскрыла секрет сумасшедшей фигуры

Гимнастка вернулась к своему дородовому весу. Ляйсан Утяшева поделилась своими методами в Instagram.

Спортсменка вместе с супругом, шоуменом Павлом Волей воспитывают двоих детей – Роберта и Софию. Многие поклонники с завистью отмечают, что материнство не сказалось на фигуре Ляйсан Утяшевой.

Фолловеры считают, что быстро прийти в форму ей удалось благодаря своему спортивному прошлому. Телеведущая отметила, что ее слишком часто спрашивают о похудении в соцсетях, и она решила расставить все точки над i. В микроблоге Ляйсан Утяшева опубликовала ролик, в котором подробно рассказала о своей фигуре.

"Как просили, отвечаю о моем похудении и смене имиджа... Мы живем в ХХI веке, где любая девушка имеет право меняться хоть каждый день... Без повода и каких-либо проблем! И да, на вкус и цвет товарищей нет!" – подписала знаменитость свой пост. По словам гимнастки, ей пришлось постараться, чтобы прийти в прежнюю форму после двух родов. "Я пришла наконец к своему нормальному весу, проблем со здоровьем у меня нет никаких, я вешу 49 килограммов, как и весила до родов первого ребенка", — заявила Ляйсан Утяшева.

Спортсменка поведала, что не ест сладкое и мучное, и даже фрукты она старается кушать только в первой половине дня. Кроме того, Ляйсан Утяшева добавила в рацион грубый рис и гречневую крупу. "Я здорова и счастлива", – резюмировала жена Павла Воли.

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева перекрасила волосы, став блондинкой. Поклонники разделились на два лагеря: одним новый имидж звезды пришелся по вкусу, другие же, напротив, раскритиковали столь радикальные изменения во внешности спортсменки.