Юлия Ковальчук без макияжа вызвала оторопь

Юлия Ковальчук всегда тщательно следит за собой. Но в этот раз артистка шокировала. Певица выложила в своем Instagram-аккаунте новое видео.

Видимо, исполнительница решила, что прекрасно выглядит для своих лет. Поэтому на записи предстала в максимально естественном образе: без макияжа, без прически и в том числе без одежды. "Вот такая у меня сегодня была интересная фотосессия! Интересно посмотреть результат!" – поделилась в своем микроблоге супруга Чумакова.

Поклонники пришли в ужас от увиденного. Многие решили, что Юлия явно себя переоценила. "Больше не показывайтесь в таком виде!", "Без косметики, без грима – и думает, что красотка! Рассмешила", "Тебе 50?", "Господи, зря не делала, это ужас какой-то! Страшная!", "Какая старая", – не унимались злопыхатели.

Некоторые, наоборот, поддержали знаменитость. Они сочли такой поступок смелым, ведь не каждая звезда готова показать истинное лицо. "Никого не слушайте! Вы молодец!", "Превосходно, все натурально и естественно!", "Прекрасный, свежий, естественный вид! Так надоели все эти тонны мейков и идеальные лица, ненастоящие", – высказывались фолловеры

"Да такая еще лучше, чем со штукатуркой! Прям супер!" – восхитилась фанатка.



На оскорбления Ковальчук реагировала с юмором. Когда ей посоветовали больше не появляться в таком виде, она со смехом ответила: "Слушаюсь и повинуюсь!"

Недавно Юлия призналась в издевательствах над мужем Алексеем Чумаковым. Как писали "Дни.ру", артистка долгое время мучила супруга, но ей хватило мудрости осознать свои ошибки.