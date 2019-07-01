"Чувствовалась скрытая злость": откровения продюсера Фриске о Шепелеве

8 июля Жанне Фриске могло бы исполниться 45 лет. Об артистке и ее избраннике Дмитрии Шепелеве вспомнила продюсер Олеся Сазыкина.

Продюсер Олеся Сазыкина познакомилась с Жанной Фриске в 1999 году, когда ее пригласили заниматься пиаром группы "Блестящие". "Жанна, безусловно, была у них главной звездой. Часто устраивала "показательные выступления". Если не хотела давать интервью, могла встать и уйти. Могла приехать на концертную площадку и заявить: "Здесь мы выступать не будем!" Однажды на гастролях отказалась ждать, пока организаторы отправят весь коллектив из одного города в другой, и улетела одна за свой счет", – рассказала Сазыкина.

По ее словам, у певицы было много влиятельных любовников, однако она не являлась "гулящей девкой". "Она была со смыслом. Знала, что хотела от жизни. И практически всегда получала свое", – уточнила Олеся. Продюсер вспомнила, как Жанна Фриске познакомилась с Дмитрием Шепелевым, от которого впоследствии родила сына Платона.

"Когда рядом с ней появился Дима Шепелев, все думали, что она с ним немного поиграется, попиарится, и на этом все закончится. Я вообще не понимала, что могло их связывать. Они совершенно не подходили друг другу. Жанна была открытой и искренней, а в Шепелеве чувствовалась какая-то скрытая злость. Даже когда он кому-то улыбался, по глазам было видно, что на самом деле он думал: "Ах ты гнида какая!" Но Жанна всерьез в него влюбилась", – цитирует продюсера Фриске "Экспресс газета".

Певица подарила Шепелеву наследника. По словам Олеси, Жанна давно мечтала родить, даже молилась Матронушке, и с Дмитрием все получилось. Однако иллюзий на его счет звезда не питала. "Допускала, что он может ее предать. "Если с Димой что-то не сложится, я ребенка сама воспитаю", – говорила она Орловой", – поведала продюсер.

Борьба с раком не увенчалась успехом для Жанны Фриске – 15 июня 2015 года она умерла. Буквально за несколько часов до кончины певицы Дмитрий Шепелев увез их сына в Болгарию. Сейчас родственники певицы жалуются, что телеведущий не дает им видеться с мальчиком.