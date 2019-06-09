Извращения голого Панина шокировали молодую певицу

Алексей Панин – любитель нетрадиционного секса. Пикантные ролики с его участием можно с легкостью найти в Сети.

Компромата на Алексея Панина предостаточно. Объединив все "гуляющие" по Интернету видео со звездой, можно составить целую порно-коллекцию. Актер был замечен бегающим по улице в женском белье, мастурбирующим под кустом, занимающимся сексом с мужчиной. Утехам этого неугомонного содомита нет конца и края!

Певица Кристина Есаян, прочитав о выходках Алексея Панина в СМИ, пришла в ужас. Вокалистка считает, что артисту необходима квалифицированная помощь.

"Мне стыдно за таких личностей! И это наш российский актер! Думаю, ему срочно надо показаться психологу или психиатру, так как – это совсем аморально, его действия – это дно", – сообщила "Дни.ру" шокированная девушка.

По мнению Есаян, Алексей Панин подает нездоровый пример молодому поколению. "Казалось бы, дело его и жизнь его. Но все же он актер, а не сосед по лестничной площадке – многие смотрят на него и берут с него пример! Какой он подает пример нашей молодежи?! Да и еще с мужчинами – это уже перебор. Я лично против того, чтобы у нас в России были гомосеки, которые вот такими подобными видео учили наших парней, что любить мужчину – это хорошо поведение. Сама я исполняю песни про правильную жизнь и любовь", – сказала Кристина Есаян.