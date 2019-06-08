Уличенный в извращенном сексе Панин угрожает Харламову
Видео с угрозами Алексей Панин опубликовал на своей странице в Instagram. Скандального актера возмутила серия фотографий, которые появились в микроблоге Гарика Харламова. На них Панин в роли главного героя.
Гарик Харламов обыгрывает видеозапись, которая набирает популярность в Сети. На ней Алексей Панин, известный своим пристрастием к нетрадиционному сексу, забавляется с ногой. Коллажи, опубликованные резидентом "Камеди Клаб", связаны с ногами.
"Не хотел реагировать, но мне присылают какие-то ссылки на Гарика Харламова. Он, смотрю, все никак, бедный, не унимается. Я не посмотрел, что он там пошутил по поводу меня в предыдущий раз. Сейчас посмотрел. Зашел на его страничку. Что хочу сказать. Гарик, дорогой. Не буди лихо пока оно тихо. Я могу так раз*** (раздолбать), что мало не покажется", – пригрозил шоумену Алексей Панин.
Напомним, несколько лет назад по Сети разошлось видео, на котором Алексей Панин занимается любовью с женщиной, а потом к ним присоединяется собака. Позже выяснилось, что Панина подставили – но осадок остался.
Теперь же актер сообщил Харламову, что обладает компрометирующей информацией на всех его друзей из "Камеди Клаб" и на самого Гарика. Под конец Алексей Панин заявил, что Харламову с нми никогда не сравниться – он, дескать, хороший актер, который работал с "великими", а Гарик – просто "бездарный квнщик".
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