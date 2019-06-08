Погрязший в скандалах Эрнст сделал заявление о судьбе шоу "Голос. Дети"
Генеральный директор телеканала Константин Эрнст заявил, что у шоу "Голос. Дети" определенно есть будущее. Разгоревшийся скандал, связанный с итогами программы и выбором победителя не перечеркивают планы на следующие сезоны проекта.
Константин Львович ясно дал понять, что канал не будет закрывать шоу. "Будут [новые сезоны – прим. ред.] конечно... конечно, будет новый сезон", – сказал Эрнст РИА Новости.
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