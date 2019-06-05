Разведенного Джигарханяна ткнули носом в грязное белье на Первом канале
Знаменитость поделился, что Юлия Мареева хочет от него избавиться. На чем основаны эти подозрения, он не захотел распространятся. "Считаю, что бывшая жена готовит мое убийство", – заявил Караулов в эфире.
Журналист подозревает, что все дело в его недвижимости. У него 12 однушек, которые он сдает в аренду.
По мнению Андрея Викторовича, его ситуация схожа с историей Армена Джигарханяна, у которого бывшая молодая жена приватизировала всю жилплощадь. Он утверждает, что еще во время брака Макеева продавала картины и другие ценные вещи артиста, а на вырученные деньги приобретала на свое имя квартиры. Теперь он не может с ней связаться.
"Почему они выходят замуж за старых? Это простой вопрос с простым и понятным ответом", – высказал свое мнение телеведущий.
Это все пришла прокомментировать бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Первым делом она вспомнила, как нелегко ей было выхаживать мужа после инсульта. "Это было страшно, очень тяжело. Настолько серьезный стресс психологический, эмоциональный", – призналась девушка.
Также она поделилась, сколько негатива и сплетен ей пришлось пережить после развода. Многие обвиняли ее в корысти, другие утверждали, что она пыталась отравить супруга. Тем не менее, Виталина желала и продолжает желать Джигарханяну только добра.
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