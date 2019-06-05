Любящего экзотические утехи Панина отправили отбеливать "рабочее место"
Алексей Панин говорит, что, мол, его взломали и выкрали ролики, на которых запечатлено, как он занимается самыми разными видами секса. Хотя объяснение кажется странным – на скандальных записях хорошо видно, что актер показывает все свои "рабочие места".
Чтобы как-то потушить пожар, который разгорелся в обществе после публикации этих извращений, актер ничтоже сумняшеся выставил пост про больного ребенка, которому нужна помощь. Telegram-канал "Медиакиллер" не мог пройти мимо и начал язвить: "Панин после вчерашнего видоса с проверкой своей ".опы" ногой на прочность решил отбелить свой имидж постами про помощь детишкам. Что мы на это хотим сказать Панину: имидж уже не отбелишь, лучше вложить силы в отбеливание рабочего места, а если уж делаешь посты про помощь детям, то попроси своего пиарщика не использовать слова "нога", ну, правда же, смешно".
Напомним, днем ранее в Сети появилось видео, на котором бесстыдника Панина удовлетворяет женская нога. Ролик вызывает омерзение и приступы тошноты, особенно его финал, в котором лауреат Госпремии России показывает на камеру все, чем наградила природа.
Многие люди считают, что звезде фильмов "Бумер", "Жмурки" и "Бригада" нужна серьезная помощь психиатра и сексопатолога.
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