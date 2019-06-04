Панин занялся особо извращенным сексом
Алексей Панин живет по принципу "всем сестрам по серьгам" – в Сети можно найти ролики с разными видами секса, которые практикует актер. То вся страна обсуждает видео, где похожий на актера мужчина любит овчарку, то крупным планам показывается, как лауреат Госпремии России занимается сексом с мужчиной. Но очередной ролик затмил все былое.
Пушкин в романе "Евгений Онегин" несколько раз восхищается красотой женских ног. Он пишет, в частности: "Ах! долго я забыть не мог две ножки… Ах, ножки, ножки! Где вы ныне? Где мнете вешние цветы?" Но если у поэта любовь к женским ногам была нежной, духовной, то у Панина она вполне плотская. И даже извращенная.
На видео, которое по цензурным соображением невозможно показать здесь, снято, как любовница удовлетворяет артиста... ногой! Смотреть на актера фильмов "Жмурки", "Звезда" и "Солдаты" без омерзения невозможно.
Напомним, напомним, что накануне появилось откровенное видео, на котором Алексей Панин занимается сексом с мужчиной. Сам он не раз заявлял о своей бисексуальности и хвастался контактами с мужчинами. Многие люди осуждают актера за однополые связи. Но, оказалось, порочность не знает границ.
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