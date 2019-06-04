Искусанная собакой дочь раскрыла все тайны Салтыковой
В личном Instagram Алиса Салтыкова сообщила, что снялась в телевизионном шоу. "Угадайте, что за передача! Ответ раскрою в июле", - написала девушка.
Публикацию Алиса сопроводила кадрами со съемок, благодаря которым подписчики сразу определили, о каком проекте идет речь. Интернет-пользователи единодушно предположили, что это провокационное шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
Отметим, что Салтыковой-младшей есть чем поделиться со зрителем. Например, о личной жизни 31-летней наследницы звезды практически ничего не известно. Сообщалось, что Алиса до октября 2018 года проживала в Англии. В Россию она приехала, чтобы начать карьеру певицы.
В недавнем интервью дочь поп-звезды рассказала, что за полгода пережила две пластические операции – Алису искусала собака. Российским хирургам удалось проделать невозможное, на лице девушки не осталось даже шрамов.
К слову, молодая певица может рассказать Лере Кудрявцевой не только о себе. Подробности личной жизни ее матери – звезды 90-х Ирины Салтыковой – тоже тщательно скрываются. Например, в конце февраля Алиса проговорилась журналистам, что родительница получила предложение руки и сердца. Правда, сама Ирина категорически отказалась говорить на эту тему. Вероятно, в программе "Секрет на миллион" девушка раскрыла мамины тайны, и поклонники узнают о состоявшемся или предстоящем бракосочетании 52-летней знаменитости.
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