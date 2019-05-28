Артистке Салтыковой порвала лицо агрессивная овчарка
Неприятный инцидент произошел еще полгода назад, однако известно о нем стало лишь сейчас. Страшной историей поделилась начинающая певица Алиса Салтыкова, единственная дочь Ирины Салтыковой. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram она опубликовала фотографии, сделанные до и после вмешательства пластических хирургов.
"Меня покусала за лицо овчарка (фото не выкладываю, так как зрелище не для слабонервных!) были порваны на две части верхняя и нижняя губы, и перегрызена рука (поскольку от зверя пришлось отбиваться.) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)". – начала рассказ Алиса.
Оказывается, жуткий случай произошел прямо на глазах Ирины Салтыковой. "Моя мамочка присутствовала при этом ужасе, но сделать ничего не могла. В жуткой панике она, окровавленную меня, сажает в машину и везет в клинику в Лапино", – поведала дочь популярной исполнительницы. Там, по счастью, был пластический хирург. Алису немедленно положили на операционный стол.
"Шили меня более часа . Когда я проснулась после наркоза, я не поверила своим глазам! Ровно и ювелирно были сшиты губы! Я расплакалась, как только посмотрела в зеркало, так как ожидала, что на всю жизнь останусь с изуродованным лицом!" – призналась Салтыкова.
Не обошлось без неприятных последствий. "Реабилитация прошла успешно, но произошла деформация верхней губы, так как рубцовой ткани от рваной раны было слишком много. Вчера прошла повторная операция, и я не верю своему счастью! Как будто этого страшного случая и не было!!!" – объявила радостная певица.
В заключение дочь Ирины Салтыковой обратилась ко всем женщинам, недовольным своей внешностью: "И хочу еще сказать молодым девочкам – не ложитесь под скальпель без нужды! Благодарите Бога за свои прекрасные личики!!!"
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