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Шоу-бизнес

Артистке Салтыковой порвала лицо агрессивная овчарка

Фото: www.globallookpress.com
Несчастный случай произошел с Ириной Салтыковой и ее дочерью Алисой. Певица стала жертвой нападения агрессивной собаки.

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Неприятный инцидент произошел еще полгода назад, однако известно о нем стало лишь сейчас. Страшной историей поделилась начинающая певица Алиса Салтыкова, единственная дочь Ирины Салтыковой. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram она опубликовала фотографии, сделанные до и после вмешательства пластических хирургов.

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Ирина Ивановна Салтыкова

Ирина Ивановна Салтыкова певица, актриса

"Меня покусала за лицо овчарка (фото не выкладываю, так как зрелище не для слабонервных!) были порваны на две части верхняя и нижняя губы, и перегрызена рука (поскольку от зверя пришлось отбиваться.) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)". – начала рассказ Алиса.

Оказывается, жуткий случай произошел прямо на глазах Ирины Салтыковой. "Моя мамочка присутствовала при этом ужасе, но сделать ничего не могла. В жуткой панике она, окровавленную меня, сажает в машину и везет в клинику в Лапино", – поведала дочь популярной исполнительницы. Там, по счастью, был пластический хирург. Алису немедленно положили на операционный стол.

"Шили меня более часа . Когда я проснулась после наркоза, я не поверила своим глазам! Ровно и ювелирно были сшиты губы! Я расплакалась, как только посмотрела в зеркало, так как ожидала, что на всю жизнь останусь с изуродованным лицом!" – призналась Салтыкова.

Не обошлось без неприятных последствий. "Реабилитация прошла успешно, но произошла деформация верхней губы, так как рубцовой ткани от рваной раны было слишком много. Вчера прошла повторная операция, и я не верю своему счастью! Как будто этого страшного случая и не было!!!" – объявила радостная певица.

В заключение дочь Ирины Салтыковой обратилась ко всем женщинам, недовольным своей внешностью: "И хочу еще сказать молодым девочкам – не ложитесь под скальпель без нужды! Благодарите Бога за свои прекрасные личики!!!"

Автор: Наталья Аряева28 мая 2019, 09:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Моя благодарность тем, кто показал мне этот прекрасный сайт O︁N︁T︁W︁I︁G︁G︁S︁Y︁.︁C︁O︁M︁/43CJWBL Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
Гость
Ответить
Любым способом лижбы напомнить о себе.
Гость
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страшная. в родителей.
1

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