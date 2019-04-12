Салтыкова призналась в пагубной зависимости
Ирина Салтыкова не привыкла в чем-либо себе отказывать, так что первая в жизни попытка сесть на диету была обречена на провал. Певице показалось, что она набрала лишние килограммы, и она решила избавиться от них проверенным коллегами методом. Но не тут-то было.
"Первый раз в жизни решила сесть на диету,на второй день не выдержала!!!заказала сейчас МЯСОоооооо!!!!мне очень грустно сейчас,пока не поем (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписала Салтыкова снимок, на котором запечатлена с очень подавленным видом.
Поклонники Ирины Салтыковой удивлены, ведь артистка всегда прекрасно выглядела. "Какая диета?! Вы великолепны!", "Насмешили. С Вашей фигуркой...", "У Вас фигура – класс, зачем эти истязания?" – утешают певицу подписчики.
Дочь Ирины Салтыковой Алиса в одной из бесед с журналистами проговорилась, что певице не так давно сделали предложение руки и сердца. Возможно, скоро артистка выйдет замуж. Однако Ирина не признается, что есть жених - по словам исполнительницы, мужчины в ее жизни приходят и уходят.
Певица говорила не раз, что после расставания с супругом – музыкантом Виктором Салтыковым – не может обрести женского счастья. По словам Ирины Салтыковой, поклонников у нее пруд пруди – а вот человека, с которым можно спокойно встретить старость, она никак не встретит, напоминает Teleprogramma.pro.
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