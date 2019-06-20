Звезда Голливуда готова к отношениям после череды убийственных разводов

Однако теперь ситуация в корне изменилась. Звезда оправилась после разрыва и готова к новым отношениям. Актрисе помогла прийти в себя работа, в которую та погрузилась, чтобы отвлечься от дурных мыслей и одиночества.
Близкий друг Дженнифер заверил: она по-настоящему счастлива. Артистка не отрицает, что в ее жизни может появиться новый возлюбленный, и это большой шаг вперед.
По его словам, после развода Энистон не хотела знакомств, но сейчас все изменилось. Как сообщает "Экспресс газета", при выборе спутника жизни она будет крайне осторожной, однако точно больше не собирается бездействовать.
"Она ждет особенного человека. Встреча с ним – просто вопрос времени", – заявил инсайдер.
Напомним, что последним супругом звезды сериала "Друзья" был Джастин Теру. Они состояли в браке около двух лет. Причиной развода стало то, что Дженнифер Энистон не могла забеременеть.
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