Известная голливудская актриса дала от ворот поворот влюбленному принцу Гарри
Английский писатель Иэн Халперин рассказал, что принц Гарри влюбился в звезду сериала "Друзья", когда увидел ее на обложке GQ в 2009 году. Благодаря знакомым ему удалось раздобыть номер американской актрисы, и он стал отправлять ей любовные сообщения.
"Принц Гарри был безумно влюблен в Дженнифер Энистон на протяжении нескольких лет. Он рассказал друзьям, что встретил настоящую принцессу. Когда внук королевы получил ее номер, то стал присылать ей любовные сообщения, которые сопровождал смайликами", – отметил литератор.
Голливудская актриса знала о чувствах принца Гарри. Однако она так и не смогла ответить ему взаимностью. Причиной стала большая разница в возрасте – сын принца Чарльза был младше артистки на 16 лет, передает Express.co.uk.
Позднее представитель звезды сериала "Друзья" прокомментировал эту информацию. По его словам, принц Гарри никогда не пытался ухаживать за актрисой.
Напомним, что в начале мая этого года в семье герцога и герцогини Сассекских произошло прибавление. Сейчас новоиспеченные родители стараются проводить как можно больше времени рядом с маленьким наследником. Меган Маркл приступит к официальным обязанностям лишь через несколько месяцев.
Подробности личной жизни актрисы
Шоумен вне себя от злости
Артистка приняла в семью еще одного малыша
Шоумен пропустил просьбу телеведущей мимо ушей
Популярные темы форума
Женщины!Не помогайте мужчинам!
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Друг мужа хочет секса со мной
Женюсь.
Загадочные обьекты
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Киркоров vs Майкл Джексон
Срочно!
Засорились трубы.
Веснушки это красиво?
Существует ли бумеранг?
Сделать ботокс
его друзья не зовут меня на день рождения
В России большой процент разводов
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Видимся один раз в неделю
Работа в женском коллективе
Как избавиться от мышей?
Сайт знакомств
Ехать одной на море?..
Секс нежданчик
Подруга простила парню измены
Первые признаки диабета
Левые странички в соц сетях
Как бороться с завистью?
Раннее облысение
Навязчивая девушка
Молодой человек - бисексуал
Заработок на онлайн курсах