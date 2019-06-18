Известная голливудская актриса дала от ворот поворот влюбленному принцу Гарри

Герцог Сассекский долгое время был влюблен в американскую актрису Дженнифер Энистон. Однако голливудская звезда не испытывала к принцу Гарри таких же чувств.

Английский писатель Иэн Халперин рассказал, что принц Гарри влюбился в звезду сериала "Друзья", когда увидел ее на обложке GQ в 2009 году. Благодаря знакомым ему удалось раздобыть номер американской актрисы, и он стал отправлять ей любовные сообщения.

"Принц Гарри был безумно влюблен в Дженнифер Энистон на протяжении нескольких лет. Он рассказал друзьям, что встретил настоящую принцессу. Когда внук королевы получил ее номер, то стал присылать ей любовные сообщения, которые сопровождал смайликами", – отметил литератор.

Голливудская актриса знала о чувствах принца Гарри. Однако она так и не смогла ответить ему взаимностью. Причиной стала большая разница в возрасте – сын принца Чарльза был младше артистки на 16 лет, передает Express.co.uk.

Позднее представитель звезды сериала "Друзья" прокомментировал эту информацию. По его словам, принц Гарри никогда не пытался ухаживать за актрисой.

Напомним, что в начале мая этого года в семье герцога и герцогини Сассекских произошло прибавление. Сейчас новоиспеченные родители стараются проводить как можно больше времени рядом с маленьким наследником. Меган Маркл приступит к официальным обязанностям лишь через несколько месяцев.