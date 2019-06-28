Заявление лечащего врача об отравившемся Бари Алибасове

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Пятница 28 июня
Лента новостей
12:12
Выявлены причины возникновения рака груди
12:05
Володин предложил отреставрировать музей-усадьбу Чернышевского
12:05
Сбой в движении поездов под Москвой произошел из-за кражи
11:52
Подтянутый Путин на G20 затмил постаревшего Трампа
11:31
Погиб водитель: в Башкирии автомобиль врезался в бетонный блок
11:11
Опубликован список запрещенных к содержанию животных
10:06
Эксперты назвали эффективные способы бросить курить
09:44
Компания "Ангара" пообещала наградить членов экипажа загоревшегося Ан-24
09:22
Столичные аэропорты задержали десятки рейсов из-за непогоды
09:09
"Образец дурновкусия": затравленная Лорак стыдливо замела следы
09:06
Лобода обнародовала кадры со свадьбы
09:00
Главные события Москвы
08:54
Профессор Андрей Сахаров скончался на 90-м году жизни
08:38
Борисова откровенно о страшной причине смерти Началовой
08:16
Первый канал и Малахов влипли в скандал из-за сестер Хачатурян
06:34
Календарь красоты на июль 2019
04:11
Сменившую имидж Барановскую втоптали в грязь
02:03
Аномальная жара до конца месяца унесет тысячи жизней
00:05
"Кто он? Не томите!" – Чехова заинтриговала народ новым избранником
23:27
На Ярославском шоссе полыхает огромный склад
22:10
Путина умоляют спасти умирающую Хлебникову
22:10
Путин сделал шокирующее признание о преемнике
22:05
"Он напуган": истерике Зеленского нашлось объяснение
21:23
Футболистам купили Бузову для жестких игр
21:11
Макаревич рассказал о спасении от радиации водкой
20:46
Климкин жестко ответил Зеленскому
20:39
"Обычные проходимцы": российским звездам надавали пинков
20:06
Депутаты проконтролируют распределение субсидий во Владимирской области
19:56
На западе Франции неизвестный открыл стрельбу
19:23
"Затяжной сериал": стала известна мерзкая правда об отравлении Алибасова
19:00
Первых косаток и белух выпустили из "тюрьмы"
18:32
Вскрылась порочная связь Фадеева и Серябкиной
17:50
Расходы россиян возьмут под жесткий контроль
17:14
Зеленский публично обратился к Путину с просьбой
17:03
Очухавшийся после отравления Алибасов станет главным продюсером России
17:03
Салтыкова прокомментировала свое интересное положение
16:27
"Буду давать только за деньги": 65-летняя Успенская о связи с импотентами
16:18
"Мам, ты ***?!" – Собчак сделала грязное признание
16:12
"Ваш замок заливает": сбежавшему из страны Галкину сообщили неутешительные новости
16:09
55-летняя Азиза бросила жениха перед свадьбой
15:33
Дочь Тимати пошла по стопам матери-модели
15:26
Шикарный отдых Александра Реввы
15:04
"Вернулась из загула": бывшую любовницу Гуфа перестали узнавать
15:02
"Русалка, что ли?": блондинка Утяшева ужаснула народ
14:54
Ирина Винер поздно узнала о жестком запрете
14:43
Актер из сериала "Альф" скончался после длительной борьбы с раком
14:39
Разъяренная Бородина обрушилась на кормящих "мамочек"
14:36
Стало известно о близкой связи Началовой и Кравец
14:33
Брежневу затравили за откровенный разговор о сексе
14:32
Пранкер Вован баллотируется в депутаты Мосгордумы
14:30
"Не повторяйте ошибок": Зеленскому поставили жесткий ультиматум
14:26
Аллу Борисовну похоронили рядом с Юлией Началовой
14:19
Ядовитый паук до смерти напугал москвичей
13:53
Под Архангельском при столкновении поезда и авто пострадали трое детей
13:48
Россия и Молдавия активизируют межпарламентское сотрудничество
13:45
Звезда "Папиных дочек" решилась на странный поступок
13:42
Стало известно имя возможного заместителя Шойгу
13:41
Водонаева положила конец своей супружеской жизни
13:29
Россияне проигнорировали похороны Аллы Борисовны
13:25
"ЕР" представит Медведеву предложения по увеличению несырьевого экспорта
13:20
Салтыкова призналась в страшной зависимости
13:10
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 июня 2019 года
13:02
Эксперты нашли разгадку тайны перевала Дятлова
12:57
Почерневший Ефремов едва держался на ногах у гроба матери
12:49
Народный артист России умер после падения в оркестровую яму
12:44
"Я Анна Седокова и я алкоголик": сенсационное заявление певицы
12:35
Асмус приревновала Харламова к известной телеведущей
12:34
"Медицина бессильна": подруга рассказала о страшном недуге Аллы Борисовны
12:15
Беспомощного Лукашенко отправляют в отставку из-за Путина
12:11
Пенсионерка насмерть сбила инструктора по вождению во время экзамена
12:04
"Кошмар какой": Меркель ужаснула новым приступом
12:00
Клара Новикова откровенно о смертельной болезни
11:58
Назван лучший вуз России
11:54
Внучка Ротару шокировала "полуголым" фото
11:51
Многодетная Кожевникова взвыла от вопиющей несправедливости
11:41
Делягин: Выборы в МГД – политическое фиаско Навального
11:31
Отравившийся Алибасов показал все после вспыхнувшего скандала
11:30
Порошенко дерзко пригрозил России санкциями
11:28
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
11:24
Пассажир заснял момент крушения загоревшегося Ан-24 (видео)
11:14
Соловьев заткнул рот вдове Доренко
11:09
Скончался отец Эминема
11:04
Голубоглазый сын Иглесиаса сразил наповал
10:51
"ЕР" предлагает законодательно определить места для камер на дорогах
10:36
"Поедающая животных": невесту Тимати обвинили в лицемерии
10:36
Успенская попала под страшный обстрел
10:29
Страшные кадры катастрофы Ан-24 в Бурятии
10:08
Принц Уильям сделал неожиданное заявление об ориентации своих детей
10:05
Пласидо Доминго пропустил спектакль в Мариинке
09:47
"Как у сына Бледанс": Дана Борисова отказалась от второго ребенка
09:44
Адвокат раскрыл обстоятельства дела о хищениях на "Тольяттиазоте"
09:39
Умерла звезда "Секретных материалов"
09:22
Алсу посадили в лужу в день рождения
09:21
"Аэрофлот" взвинтит цены на билеты
09:00
Трампу прилюдно плюнули в лицо
08:56
"Разваливает семью": Алдонин оставил сына и уехал с дочкой Началовой
08:21
Жена Задорнова поставила жирную точку в разборках с Первым каналом
08:07
Десятки пострадавших: жуткие подробности жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске
07:15
Самолет Ан-24 врезался в здание после аварийной посадки: есть погибшие (видео)
06:02
Назван элементарный способ похудеть
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Главные события Москвы
Адвокат раскрыл обстоятельства дела о хищениях на "Тольяттиазоте"
В Подмосковье поставят самый крупный памятник советскому солдату
Вдова Доренко жестко припечатала Соловьева в ответ на чудовищные оскорбления
"В животе что-то взорвалось": Петросян внезапно разоткровенничался об Алибасове
Дарт Вейдер задумал штурмовать Верховную раду
Шоу-бизнес

Заявление лечащего врача об отравившемся Бари Алибасове

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Шумиха вокруг Бари Алибасова не утихает. Журналисты добрались до врача, который лечил отравившегося чистящим средством музыкального продюсера.
прочитано 719 раз

Казалось бы, в истории с отравлением Бари Алибасова средством для прочистки труб была поставлена точка после того, как его сын обнародовал выписку из клиники. Предполагалось, что после предоставления на суд общественности бумаги утихнет скандал, вызванный сообщениями о том, что отравление продюсера – постановка. Не тут-то было.

ПО ТЕМЕ

Отравившийся Алибасов показал все после вспыхнувшего скандала

"Позорно и неприлично!": народная артистка возмущена враньем об отравлении Алибасова

 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Независимый эксперт усомнился в диагнозе: дескать, ожог пищевода третьей и четвертой степени не подтвержден результатами анализов. Кроме того, в медкарте нашли прочие нестыковки. Подлил масла в огонь и лечащий врач Алибасова.

"Если вы свяжетесь с заведующим отделением, в котором был отец – это реанимация, токсикология, Михаил Михайлович его зовут, – он вам все расскажет. Я дам согласие, не проблема. Сегодня же заеду в Склиф и дам согласие комментировать прессе весь процесс лечения", – говорил журналистам сын шоумена.

Репортеры связались с тем самым врачом (вероятно, речь идет о Михаиле Поцхверии – заведующем научным отделением лечения острых отравлений), но тот был категоричен и отказался говорить о диагнозе Бари Алибасова. "Кто мне дал разрешение? Бари-младший? А он какое право имеет мне давать или не давать? При чем тут родственники? Я ни с кем не собираюсь общаться. Это тайна пациента!" – отрезал специалист.

Он заявил, что не имеет права обсуждать состояние больного. "Если вы хотите официальный комментарий, звоните в Департамент здравоохранения – они дают разрешение с согласия родственников. Каждое мое слово будет использовано против меня, так что извините", – заявил Михаил Михайлович журналистам сайта "Комсомольская правда".

Автор: Наталья Аряева28 июня 2019, 12:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Золотые унитазы Бари Алибасова

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Озвучен сценарий окончательного развала Украины
Упал в ноги Коломойскому: опубликован компромат на Зеленского
Трагическая новость: постаревшему Лукашенко осталось несколько месяцев
Раскрыт план бегства Порошенко в Европу

Шоу-бизнес

Едва стоящий на ногах Ефремов весь вечер поминал покойную мать
"Я не хотела бы никогда с ним работать": Темникова вгрызлась в горло Фадееву
Заявление лечащего врача об отравившемся Бари Алибасове
Для могилы Аллы Борисовны не нашлось места рядом с Галкиным

Проишествия

В США жестоко убили россиянку с двумя детьми
МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Как у сына Бледанс": Дана Борисова отказалась от второго ребенка

Телеведущая расставила точки над i
Шоу-бизнес

Обворожительная Снигирь снялась без лифчика

Актриса обнародовала пикантное фото
Шоу-бизнес

Клара Новикова откровенно о смертельной болезни

Артистка прокомментировала слухи
Шоу-бизнес

"Образец дурновкусия": затравленная Лорак стыдливо замела следы

Артистку разнесли за неудачное фото

Гороскоп

Календарь красоты на июль 2019
Гороскоп на июль
Гороскоп на неделю
Вышедшего из комы Алибасова готовят к новым испытаниям

Фоторепортажи

Подтянутый Путин на G20 затмил постаревшего Трампа
Шикарный отдых Александра Реввы
Губы Судзиловской вызвали пересуды
Сексуальная Барановская потрясла горячих азербайджанцев

Спорт

Загитову обвинили в подлой краже
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru