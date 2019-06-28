Заявление лечащего врача об отравившемся Бари Алибасове
Казалось бы, в истории с отравлением Бари Алибасова средством для прочистки труб была поставлена точка после того, как его сын обнародовал выписку из клиники. Предполагалось, что после предоставления на суд общественности бумаги утихнет скандал, вызванный сообщениями о том, что отравление продюсера – постановка. Не тут-то было.
Независимый эксперт усомнился в диагнозе: дескать, ожог пищевода третьей и четвертой степени не подтвержден результатами анализов. Кроме того, в медкарте нашли прочие нестыковки. Подлил масла в огонь и лечащий врач Алибасова.
"Если вы свяжетесь с заведующим отделением, в котором был отец – это реанимация, токсикология, Михаил Михайлович его зовут, – он вам все расскажет. Я дам согласие, не проблема. Сегодня же заеду в Склиф и дам согласие комментировать прессе весь процесс лечения", – говорил журналистам сын шоумена.
Репортеры связались с тем самым врачом (вероятно, речь идет о Михаиле Поцхверии – заведующем научным отделением лечения острых отравлений), но тот был категоричен и отказался говорить о диагнозе Бари Алибасова. "Кто мне дал разрешение? Бари-младший? А он какое право имеет мне давать или не давать? При чем тут родственники? Я ни с кем не собираюсь общаться. Это тайна пациента!" – отрезал специалист.
Он заявил, что не имеет права обсуждать состояние больного. "Если вы хотите официальный комментарий, звоните в Департамент здравоохранения – они дают разрешение с согласия родственников. Каждое мое слово будет использовано против меня, так что извините", – заявил Михаил Михайлович журналистам сайта "Комсомольская правда".
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