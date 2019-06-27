Ирина Салтыкова прокомментировала свое интересное положение

Слухи о беременности Ирины Салтыковой ходят уже достаточно давно. Наконец, сама артистка рассказала всю правду.

Исполнительница стала гостьей на "Вечернем шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". Она рассказала, что все разговоры о ее интересном положении – глупости. "Конечно, сейчас я понимаю, что в молодости надо было еще рожать", – добавила звезда.

Салтыкова отмечает, что всему свое время. "Я вообще не настолько глупая, как могу показаться. Сейчас жду уже внуков от дочки", – заявила Ирина.

Напомним, слухи о беременности 53-летней звезды картины "Брат-2" поползли после того, как ее дочь обмолвилась о предстоящем замужестве матери. При этом имя избранника она называть не стала.

Сама актриса утверждает, что сейчас максимально сосредоточена на продвижении карьеры своей дочери Алисы. Мать называет ее крутой певицей. По ее мнению, девушка вполне могла бы раскрутиться даже на Западе.

"Она работает для народа. В будущем все, конечно, будет зависеть от нее, но я намерена ей помогать", – поделилась Ирина.

Отметим, недавно Алиса вернулась из Лондона, где училась несколько лет. В середине августа певица с дочерью отправятся в большое турне по городам России.