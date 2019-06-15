Получившая оплеуху Калашникова огрызнулась Водонаевой
Телеведущая выложила в соцсети видео, где заявила, что не хочет видеть на мероприятиях двух человек. "Один – Панин, второй – Калашникова. Она ходит всегда и везде. Почему ее пускают?" – негодует Водонаева.
Анна Калашникова на ожидала такой оплеухи от знакомой. Она обратилась к Водонаевой через Starhit.ru. "Недавно была у Алены на презентации. Мы мило общались, она показалась умной и интересной. И вдруг такое... Что это? Зависть? Не моя вина, что меня желают видеть на праздниках", – высказалась модель. По ее словам, Алена Водонаева и сама пытается стать гостьей многих светских событий.
Вместе с тем, Анна Калашникова призналась, что приветствует замечания, только если они сказаны в лицо. По ее мнению, у Водонаевой сейчас непростой период, поскольку телеведущая каждую неделю "кого-то разоблачает".
"Видела, как критиковала Дакоту, Бородину, Бузову, даже Анджелине Джоли досталось... Не спорю, приятно быть в такой компании, но я не напрашивалась", – огрызнулась на реплики Водонаевой Анна Калашникова.
При этом обиды модель на Водонаеву не держит. Тем более знаменитость заряжена положительными эмоциями – 13 июня она отметила юбилей – 35 лет. Вечеринка в честь праздника намечена на 17 июня. Анна Калашникова презентует гостям свой новый клип на песню "По любви". "Алена, тебя тоже приглашаю!" – заявила модель и певица.
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