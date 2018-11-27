Потерявшая сознание Калашникова экстренно госпитализирована
"К счастью, мужчине, который был рядом, удалось подхватить артистку, чтобы оказать ей первую помощь и вызвать медиков", — цитирует очевидца инцидента Teleprogramma.pro. Вскоре бывшую возлюбленную певца Прохора Шаляпина госпитализировали.
Прокомментировал происшествие и светский репортер Леван Тодуа. По его словам, в последнее время Анна Калашникова работала на износ, почти не отдыхая. Во время гастролей она также выступила на нескольких корпоративах.
Хватает светской львице и материнских забот. Леван рассказал, что сын артистки Даня пошел в садик. "Это тоже нервный процесс для мамы. Сейчас она в больнице, ей поставили капельницу", – поделился репортер. Тодуа добавил, что в больнице Калашникова сильно нервничает и часто звонит за границу. Но кому именно, он пояснять не стал.
Ранее появились слухи, что модель и певица закрутила роман с 53-летним издателем Олегом Накариковым, с которым познакомилась во время поездки в Канаду.
Как писали "Дни.ру", 27 ноября экстренно госпитализировали с воспалением легких солистку группы "Винтаж" Анну Плетневу. Певица несколько дней жаловалась на плохое самочувствие, но не хотела отменять концерты. Артистка страдала от приступов удушающего кашля.
В последнее время многие российские артисты работают, не жалея себя. В итоге этой осенью в больнице побывали Светлана Лобода, Анита Цой, Клава Кока и другие звезды.
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