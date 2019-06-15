Влюбленная Бондарчук показала личное видео с избранником
В Сети обсуждают личный ролик, выложенный моделью и светской львицей на своей странице в Instagram. Светлана Бондарчук и ее возлюбленный, директор проектов дизайн-студии Сергей Харченко находятся в Сочи, где подходит к концу фестиваль "Кинотавр".
Трогательное видео, которое опубликовала в микроблоге Светлана Бондарчук, восхитило ее поклонников. "В городе Сочи яркие ночи", – подписала ролик бывшая жена Федора Бондарчука.
Фолловеры отметили, что и она, и Сергей Харченко выглядят очень счастливыми в кадре. "Светятся от счастья) Приятно посмотреть на таких", "Вы очень позитивная пара! Будьте счастливы!", "Какие же вы классные", "Как приятно смотреть на счастливых, красивых людей", – комментируют видеоролик подписчики Светланы Бондарчук.
Напомним, в мае этого года Светлана Бондарчук объявила о радостном событии. В ее семье случилось пополнение. Модель опубликовала несколько фотографий и видео на своей официальной странице в Instagram. "Три девочки и два мальчика", – подписала ролик светская львица, запечатлев во время кормления новорожденных щенят от ее собаки – лабрадудля Фанни.
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