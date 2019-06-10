Лежащему в беспамятстве Алибасову цинично перемывают кости

Пока продюсер находится в медикаментозной коме в одном из госпиталей столицы, журналисты выискивают все новые и новые сальные подробности из его жизни. Телевизионщики не упустили возможности в очередной раз пройтись по Бари Каримовичу.

Незадолго до трагедии шоумен стал героем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Бари Алибасов тогда разоткровенничался с ведущим шоу Борисом Корчевниковым и рассказал много личного.

В связи с шумихой, которая возникла после отравления и госпитализации шоумена, телевизионщики решили повторить тот выпуск и вместе со зрителями цинично перетрясти все грязное белье находящегося в беспамятстве Бари Алибасова. Напомним, тогда продюсер рассказывал, как женился на несовершеннолетней кореянке Кате Вон. Девушка стала второй супругой знаменитости.

С будущей женой Алибасов познакомился в музыкальном училище, где та училась. "Мы сильно полюбили друг друга. Ей было 17 лет, когда мы зарегистрировали наши отношения. У меня была квартира, где мы и жили", – поведал Бари Алибасов.

Этот брак шоумена продлился недолго и завершился очень печально. Музыкальный продюсер застукал избранницу в постели с любовником. Разлучником оказался друг Бари Алибасова Сергей Янкин.

"Я сорвал с нее платье, которое покупал ранее. Выгнал в коридор. И просто сказал: "До свидания!" – делился шоумен.

Продюсер признался, что поступок супруги ранил его до глубины души. Между тем Бари Алибасов считает, что поплатился тогда за свои грехи. "Я плакал. Буквально рыдал, когда ходил по улицам. Это сработал закон бумеранга. Я же бросил свою первую супругу с ребенком! Жизнь все расставила по своим местам", – рассказывал продюсер.