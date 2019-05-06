"Смотреть противно": Седокова взбесила народ вульгарным танцем
В личном Instagram вокалистка опубликовала короткую видеозапись. Артистка облачена в обтягивающий леопардовый костюм с массивным кожаным ремнем. Анна Седокова эротично двигается в такт музыке.
"Все, я на сцену. Сегодня #мамабудетденсить, ведь концерт на одной из моих любимейших площадок в Турции 😻 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала пост артистка.
Меж тем интернет-обыватели назвали ролик Седоковой слишком вульгарным. Кто-то даже отметил, что зрелой женщине не подобает выкладывать подобные посты.
"Ань, мне кажется ты *****🤣Женщина в возрасте 40 🙈 я понимаю,что не в возрасте дело) но поведение тво ***** просто смешит)))) Извините😎", "Выпендрежница… вроде взрослая женщина...", "Вот все смотрю, смотрю на ленту Седоковой и что не пост, то какое то изгибание, раздвигание. Как выражается Волочкова – **** на лицо", "Что Бузова, что эта... смотреть противно!" – писали взбешенные пользователи Сети.
Отметим, что Анна Седокова часто дразнит публику пикантными фото. Каждая такая публикация вызывает шквал эмоций, в том числе и негативных. Недавно она нарвалась на критику из-за откровенного снимка, под которым упомянула детей и секс. После Анна Седокова сняла свои обнаженные ягодицы у бассейна, из-за чего вновь была оплевана поборниками морали.
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