Седокова поразила экстремальной сменой имиджа
Российская исполнительница Анна Седокова в очередной раз кардинально сменила имидж, решившись на экстремальный эксперимент. Снимки в новом образе певица выложила в своем Instagram, сразив большинство поклонников.
Фанаты не ожидали таких кардинальных изменений, но большинству они пришлись по вкусу. Сама Седокова заявила, что решилась на перемены ради продвижения своей новой песни "Я же мать". Композицию певица исполнила на сцене шоу "Партийная Zona".
Напомним, что в бытность Седоковой солисткой "ВИА Гры" ее называли "рыженькой". После ухода из коллектива певица перекрасилась в шатенку, а спустя несколько лет примерила образ блондинки. Теперь же певица предстала перед поклонниками с ярко-розовым цветом волос.
Фанаты гадают, использовала ли Седокова парик или решилась на окраску собственной шевелюры. Так или иначе большинству новый дерзкий образ певицы понравился: "Цвет волос просто кайф! Вам очень идет", "Волосы – огонь", "Необычно, но очень эффектно".
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