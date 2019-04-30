Словам Седоковой о сексе по любви отказались верить
На певицу набросилась с критикой скандальный блогер Елена Миро. "Седокова, пожалуй, единственный человек на планете, который способен меня удивить", – заявила она.
Миро не поверила словам Седоковой о том, что та занимается сексом исключительно по любви. "...никогда без любви не занимается сексом. Я не поленилась, села и подсчитала, что только официальных мужей у Седоковой было трое. А уж неофициальных— тут, извините, пальцев рук и ног не хватит у футбольной команды", — написала она в своем ЖЖ.
Блогер не исключает, что Анна держит своих поклонников за дураков.."Боюсь, что Аня не остановится на озвученных ценностях, и завтра заявит, что каждый раз выходила замуж девственницей", – резюмировала она.
Ранее экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова поразила поклонников новым имиджем. Певица выложила снимки в своем Instagram.
Российская исполнительница Анна Седокова в очередной раз кардинально сменила имидж, решившись на экстремальный эксперимент. Снимки в новом образе певица выложила в своем Instagram, сразив большинство поклонников.
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