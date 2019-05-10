Родившую Меган Маркл жестоко отбрили

Джордж Клуни отказался становиться крестным сына принца Гарри и его супруги. Голливудский актер заявил, что наследник Меган Маркл украл у него праздник.

Клуни со своей супругой Амаль дружат с герцогом и герцогиней Сассекскими. Поэтому новость о том, что артист отбрил Меган Маркл в таком важном деле, стала для многих неожиданностью.

Он не только решительно отказался от чести стать крестным сына Меган Маркл, но и подробно объяснил почему. "Я не собираюсь становиться их крестным, клянусь! Я в этом уверен на 100%. Это была бы плохая идея. Мне не следует становиться вообще ничьим крестным", – цитирует звезду экрана Extra TV. Клуни объяснил, что является отцом двух совсем маленьких близнецов и с трудом справляется даже с этой обязанностью.

Однако решение Джорджа Клуни не означает, что он отказывается в дальнейшем от дружбы и общения с Меган Маркл и принцем Гарри. Примечательно, что наследник монаршей семьи родился в тот самый день, когда актер праздновал свое 58-летие. "Он украл мой праздник!" – пошутил Клуни.

Ранее герцог и герцогиня Сассекские представили новорожденного первенца британской королеве. Также Меган Маркл и принц Гарри озвучили имя наследника. Елизавета II одобрила решение внука и с женой назвать малыша Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор.

Напомним, сын Меган Маркл и принца Гарри появился на свет утром 6 мая. Сообщается, что роды прошли в Лондоне, в Portland Hospital.