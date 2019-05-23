"Дура и страшила": на покойницу принцессу Диану вылили ведро помоев
Миро призналась, что искренне не понимает почему отечественному обывателю интересны "курицы в дебильных шляпках" и их "облезлые" мужья. Также блогер прошлась по давно почившей принцессе Диане.
"Откуда такой пиетет перед кучкой линялых вырожденцев? Откуда такой интерес к ним? Тем более, что жизни их – такие же унылые, как трусы бабки Елизаветы", – не скрывает своего негодования Лена в личном ЖЖ.
По словам блогера, за последний век с августейшим семейством не произошло ничего интересного и выдающегося. Исключение составляет гибель принцессы Дианы, которая, по словам Миро, была депрессивной шизофреничкой, и ее возлюбленного, его обозревательница сравнила с продавцом чебуреков.
"Диана – опять же: та еще дура и страшила была изрядная, но ее зачем-то возвели в ранг святых и сделали из нее икону стиля. Ну, какая там икона? Вы о чем, вообще?! Такой прекрасный материал для психиатрических исследований и так бездарно пропал, эх", – сокрушается Миро, выливая ведро помоев на принцессу Диану.
Блогер обозвала британских королевских особ уродами. И напоследок еще раз удивилась их популярности в нашей стране.
Напомним, экс-невестка королевы Великобритании погибла 31 августа 1997 года в Париже. Вместе с возлюбленным Доди Аль-Файедом и водителем Анри Полем она попала в автокатастрофу. Аль-Файед и Поль погибли на месте происшествия, принцесса Диана скончалась через два часа в больнице.
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