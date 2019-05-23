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"Дура и страшила": на покойницу принцессу Диану вылили ведро помоев

Принцесса Диана. Фото: www.globallookpress.com
Известный блогер Лена Миро сокрушается из-за того, что в российском глянце часто упоминаются члены британской королевской семьи. По ее мнению, августейшие персоны не заслуживают такого внимания.
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Миро призналась, что искренне не понимает почему отечественному обывателю интересны "курицы в дебильных шляпках" и их "облезлые" мужья. Также блогер прошлась по давно почившей принцессе Диане. 

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"Откуда такой пиетет перед кучкой линялых вырожденцев? Откуда такой интерес к ним? Тем более, что жизни их – такие же унылые, как трусы бабки Елизаветы", – не скрывает своего негодования Лена в личном ЖЖ.

По словам блогера, за последний век с августейшим семейством не произошло ничего интересного и выдающегося. Исключение составляет гибель принцессы Дианы, которая, по словам Миро, была депрессивной шизофреничкой, и ее возлюбленного, его обозревательница сравнила с продавцом чебуреков.

"Диана – опять же: та еще дура и страшила была изрядная, но ее зачем-то возвели в ранг святых и сделали из нее икону стиля. Ну, какая там икона? Вы о чем, вообще?! Такой прекрасный материал для психиатрических исследований и так бездарно пропал, эх", – сокрушается Миро, выливая ведро помоев на принцессу Диану.

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Публикация от The Royal Family (@royal__family_official)

Блогер обозвала британских королевских особ уродами. И напоследок еще раз удивилась их популярности в нашей стране.

Напомним, экс-невестка королевы Великобритании погибла 31 августа 1997 года в Париже. Вместе с возлюбленным Доди Аль-Файедом и водителем Анри Полем она попала в автокатастрофу. Аль-Файед и Поль погибли на месте происшествия, принцесса Диана скончалась через два часа в больнице.

Автор: Руслана Алексеева23 мая 2019, 00:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Перед смертью принцесса Диана сияла красотой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Никто не может заткнуть уже эту миро, зачем ей дают вообще право слова, она и есть безмозглая курица и дура невоспитанная😬
1

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