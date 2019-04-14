Вскрылся неловкий обман беременной принцессы Дианы

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили народ
"Он надо мной издевался": Пугачева объяснила причину развода
Тяжелобольной Ваенге стало хуже
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
партнеры
Воскресенье 14 апреля
Лента новостей
15:43
Подробности массового побега опасных преступников из изолятора в Туве
13:38
Достояние республики: украинцы пытались незаконно продать стратегический запас
12:25
Гороскоп на неделю
11:44
Поезд отрезал голову жителю Кемеровской области
11:27
В Петербурге избили депутата Милонова
11:12
Грязный Порошенко заработал обидное прозвище
10:29
В Воронеже умерла известная художница
08:10
Грудь Бузовой заинтриговала специалиста
06:15
Больная Ротару изо всех сил пытается держаться достойно
04:02
Ученые назвали 11 ранних симптомов рака
02:10
Экс-супруга рассказала о пьяных дебошах известного актера
00:03
Полька с грудью восьмого размера покоряет мир
22:09
Что годы сделали с 46-летним Шнуровым
20:16
"Вот и всё": Гагарина сделала заявление после жесткого поражения
18:04
Порошенко готов провести дебаты без Зеленского
17:32
У сотрудников команды Началовой начались проблемы со здоровьем
16:09
"Солнышки!": народ в восторге от отношений Цымбалюк-Романовской и Шаляпина
15:23
Беременная жена знаменитого актера снялась голой
15:05
Раскрыта главная тайна союза Пугачевой и Галкина
14:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 апреля 2019 года
14:30
Появились сообщения о нервном срыве Порошенко
14:21
Качественная общественная среда появится в новых кварталах реновации
13:56
Маркл научилась хитро манипулировать королевой
12:44
"Одни огурцы": стало известно о строгой диете Пугачевой
12:33
Асмус умилила снимком подросшей дочери
12:07
Виторгана заметили в компании неизвестной блондинки
11:54
"Снимает стресс": Бородину уличили в пристрастии к алкоголю
11:10
Кравец после расставания с мужем ютится по чужим углам
10:47
Зеленский заявил о резкой перемене к Порошенко
10:10
Обиженная Волочкова назвала россиян ущербными
09:00
Когда в России отменят всеобщую воинскую обязанность
08:00
"У меня нашли желтое тело!": звезду шоу "Дом-2" озадачили врачи
05:25
Скрывающая вести о ребенке Меган Маркл довела до бешенства
03:00
Великий пост: рецепт салата из свеклы с ананасом и черносливом
01:28
Вдова Марьянова убивает себя
23:00
Распоясавшейся звезде шоу "Дом-2" грозит суд
22:00
Обнародован убойный компромат на Зеленского
21:54
У протащившего полицейского на капоте водителя нашли мотив
21:45
Священника сурово наказали за фото жены-модели
21:28
В Петербурге киллер застрелил крупного предпринимателя
21:15
На Кубе месяц держат за решеткой туристов из России
21:09
На МКС произошла утечка метана
21:00
Меркель отказала жаждущему войны с Путиным Порошенко
20:54
В центре Екатеринбурга устроили стрельбу
20:52
Подробности кровавой драки футболиста "Спартака" с пешеходом
20:47
Молдаванина не пустили на Украину из-за георгиевской ленточки
20:41
В Коми вор проломил стену ради 11 тортов
20:33
В Башкирии в массовой аварии с грузовиками погиб человек
20:11
"Кажется, снова животик?": Кудрявцеву заподозрили в беременности
20:02
Порошенко отправляют в СИЗО перед выборами
19:28
Вскрылась стоимость банкета юбилярши Пугачевой
19:09
Оставшегося без денег Петросяна облагодетельствует его адвокат
18:29
"Нас просто использовали": обозленный Пригожин рассказал о подлой подставе с "Евровидением"
18:28
"Это хорошая пара": Собчак удивила новым спутником
18:27
Известный комик умер во время выступления
18:20
Сердюкову нашли новую должность на передовой в Сирии
18:20
Проехавшая на красный свет машина устроила ДТП
17:40
Стала известна дата закрытия "Дома-2"
17:20
Безумный Порошенко готовится утопить Украину в крови
17:03
Загитову обманом заманили на чемпионат мира
16:23
Захотел крови: Кокорин пожелал посмотреть на зверскую драку с футболистом "Спартака"
16:16
Зеленского отдают под суд после скандала с наркотиками
16:13
Родившая еще в школе Андреева обманула всю страну
16:08
Бизнесмен Ахмедов перешел в контратаку
15:39
Совет на выходные
15:37
Шаляпин в плавках довел россиянок до экстаза
15:24
Собчак бурно отреагировала на слова Ахеджаковой о ее любовнике
15:07
Лебезящему перед Макроном Зеленскому напомнили о связях с убийцами
14:57
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 апреля 2019 года
14:57
Новый фаворит: шведский актер высказался о романе с Пугачевой
14:49
Известная певица сбежала из психушки к своему парикмахеру
14:48
Инструкция по защите от кредитных мошенников
14:47
Миддлтон и Маркл наплевали на день рождения Елизаветы II
14:46
Юлия Савичева разбушевалась после заявления о расставании
14:18
Звезды провели вечер в компании призраков
14:15
Киркоров рассекретил скрытые от публики особенности Пугачевой
14:10
На невоспитанного Порошенко завели дело за хамство в прямом эфире
14:09
Володин: Гагарин и Терешкова – олицетворение побед нашей страны
14:03
Актрису Макееву едва не раздавили возбужденные японцы
13:59
Погибшие герои "Игры престолов" обрели покой на кладбище
13:25
Звезда сериала "Универ" сбежала из России
13:20
Беременная Стриженова: Мимо зеркала не могу пройти
13:17
Российский университет транспорта проведет акцию "Клумба на колесах"
13:16
Что сказала Началова перед смертью в реанимации
13:07
Maruv взбесила украинцев оглушительным успехом в России
12:58
Бывший муж Бузовой вляпался в скандал с Кокориным и Мамаевым
12:57
Известный телеведущий напоил Корчевникова прямо на съемках
12:46
Похудевшая на 10 кг Утяшева показала новую фигуру
12:21
"Никаких нравоучений": Ковальчук о жестких требованиях к родителям
12:21
Коварная Джоли решила вернуть в свою постель бродягу Питта
12:18
Основатель "Дома-2" раскрыл тайну возникновения шоу
12:17
Володин и Терешкова заложили аллею в аэропорту Гагарин
11:38
Ивлеева с отвращением вспомнила свой первый секс
11:36
Известная plus-size модель показала аппетитные формы в купальнике
11:36
"Роскосмос" стал официальным партнером фестиваля "Нашествие"
11:15
Сделано предупреждение об обрушении Крымского моста
11:13
Найдено новое подтверждение слухам о разводе Алсу
11:01
Главные события Москвы
10:56
Вскрылись баснословные заработки автора хитов Бузовой
10:51
Найден революционный способ диагностики неизлечимой болезни
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Полька с грудью восьмого размера покоряет мир
Великий пост: рецепт салата из свеклы с ананасом и черносливом
Распоясавшейся звезде шоу "Дом-2" грозит суд
Вдова Марьянова убивает себя
"У меня нашли желтое тело!": звезду шоу "Дом-2" озадачили врачи
Обиженная Волочкова назвала россиян ущербными
Шоу-бизнес

Вскрылся неловкий обман беременной принцессы Дианы

Фото: www.globallookpress.com
Принцесса Диана в 1981 году упала с лестницы. В то время она была беременна принцем Уильямом. Теперь выяснилось, что падение принцесса подстроила.
прочитано 154 раза

Принцессе Диане катастрофически не хватало внимания, рассказал британским журналистам бывший дворецкий супруги принца Чарльза Пол Баррел заявил. По его словам, Диана всегда была очень осторожна, чтобы не поранить себя и ребенка, и не могла навредить Уильяму.

ПО ТЕМЕ

Сенсационные детали вскрытия принцессы Дианы

Принцесса Диана перешла дорогу королеве Елизавете II

В то же время, принцесса была очень одинока. Она хотела обратить на себя внимание, чтобы ее супруг принц Чарльз выслушал ее. И в итоге решилась на инсценировку.

По словам Пола Баррела, инцидент произошел в поместье Сандрингем. Принцесса Диана была на четвертом месяце беременности. Дворецкий услышал громкий грохот, и нашел принцессу, лежащую около лестницы, приводит рассказ Баррела The Sun.

Недавно вскрылись новые детали расследования гибели принцессы Дианы в 1997 году. Известный судмедэксперт Ричард Шеперд сообщил, что Диана получила несколько переломов и небольшую травму груди. К моменту прибытия медиков она была в сознании и разговаривала. Судмедэксперт отметил, что те не узнали в пострадавшей члена британской королевской семьи.

Работники скорой сочли ее состояние стабильным. Между тем у принцессы Дианы был разрыв вены в одном из легких. Когда ее поместили в машину скорой помощи, она потеряла сознание. Разрыв в вене заметили только в больнице. Доктора пытались зашить его, однако старания оказались тщетными – было слишком поздно.

Автор: Андрей Евлампиев14 апреля 2019, 22:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Неизвестные фотографии принцессы Дианы

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Отдохнувший в Париже Зеленский наплевал на дебаты с Порошенко
Грязный Порошенко заработал обидное прозвище
Появились сообщения о нервном срыве Порошенко
Обнародован убойный компромат на Зеленского

Шоу-бизнес

Коллега обвинила Собчак в мошенничестве
Караулова возбудила народ постельным фото без ретуши
Бузову погнали из ведущих "Дома-2"
Дакоту заподозрили в проблемах с наркотиками

Проишествия

Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе
6-летняя девочка выжила после падения с 26 этажа
Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
На Василия Уткина совершено дерзкое нападение

Lifestyle

Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Раскрыта главная тайна союза Пугачевой и Галкина

Ни о какой любви и речи не идет
Шоу-бизнес

Любовницу рэпера Гуфа изнасиловали в ночном клубе

Девушка утверждает, что ей подмешали наркотик
Шоу-бизнес

Собчак затравили за издевательства над африканцами

Звезда выступила против политкоректности
Шоу-бизнес

Асмус умилила снимком подросшей дочери

Артистка поделилась трогательным фото в Instagram

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Вдова Марьянова убивает себя
Совет на выходные
Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду

Фоторепортажи

Полька с грудью восьмого размера покоряет мир
Неузнаваемую Лободу сняли в роскошном отеле
Довольные Виторган и Куркова блеснули на публике
Бывшая жена Башарова показала округлившийся живот

Спорт

Подробности кровавой драки футболиста "Спартака" с пешеходом
Загитову обманом заманили на чемпионат мира
"Я расслабилась": Туктамышева оправдалась после провала
Захотел крови: Кокорин пожелал посмотреть на зверскую драку с футболистом "Спартака"

Регионы

Подробности массового побега опасных преступников из изолятора в Туве
Сделано предупреждение об обрушении Крымского моста
Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию
Ребенка с ВИЧ затравили всем городом

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru