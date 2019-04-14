Вскрылся неловкий обман беременной принцессы Дианы

Принцесса Диана в 1981 году упала с лестницы. В то время она была беременна принцем Уильямом. Теперь выяснилось, что падение принцесса подстроила.

Принцессе Диане катастрофически не хватало внимания, рассказал британским журналистам бывший дворецкий супруги принца Чарльза Пол Баррел заявил. По его словам, Диана всегда была очень осторожна, чтобы не поранить себя и ребенка, и не могла навредить Уильяму.

В то же время, принцесса была очень одинока. Она хотела обратить на себя внимание, чтобы ее супруг принц Чарльз выслушал ее. И в итоге решилась на инсценировку.

По словам Пола Баррела, инцидент произошел в поместье Сандрингем. Принцесса Диана была на четвертом месяце беременности. Дворецкий услышал громкий грохот, и нашел принцессу, лежащую около лестницы, приводит рассказ Баррела The Sun.

Недавно вскрылись новые детали расследования гибели принцессы Дианы в 1997 году. Известный судмедэксперт Ричард Шеперд сообщил, что Диана получила несколько переломов и небольшую травму груди. К моменту прибытия медиков она была в сознании и разговаривала. Судмедэксперт отметил, что те не узнали в пострадавшей члена британской королевской семьи.

Работники скорой сочли ее состояние стабильным. Между тем у принцессы Дианы был разрыв вены в одном из легких. Когда ее поместили в машину скорой помощи, она потеряла сознание. Разрыв в вене заметили только в больнице. Доктора пытались зашить его, однако старания оказались тщетными – было слишком поздно.

