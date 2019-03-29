Сенсационные детали вскрытия принцессы Дианы
По словам Шеперда, Диана получила лишь несколько переломов и небольшую травму груди. К моменту прибытия медиков на место аварии пона была в сознании и разговаривала. Судмедэксперт добавил, что доктора не узнали в пострадавшей женщине члена британской королевской семьи.
Работники "скорой" сочли ее состояние стабильным. Врачи решили переключить свое внимание на охранника, который сидел на переднем сидении, поэтому пострадал куда сильнее.
Меж тем, у экс-невестки британской королевы был небольшой разрыв в вене одного из легких. Первая время опасная травма не давала о себе знать.
"Анатомия человека такова, что этот участок скрыт глубоко в центральной части грудной полости. Давление в венах, разумеется, не такое сильное, как в артериях. Кровь вытекает из них гораздо медленнее, настолько медленно, что обнаружить проблему сложно, а устранить ее еще сложнее", – рассказал судмедэксперт.
Когда Диану поместили в карету скорой помощи она потеряла сознание. Разрыв в вене заметили только в больнице. Доктора пытались зашить его, однако их старания оказались тщетными, было слишком поздно.
После Ричард Шеперд опроверг слухи о том, что принцесса Диана на момент аварии была якобы в положении. Он отметил, что вскрытие ничего не обнаружило. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".
Напомним, экс-невестка королевы Великобритании погибла 31 августа 1997 года в Париже. Вместе с возлюбленным Доди Аль-Файедом и водителем Анри Полем она попала в автокатастрофу. Аль-Файед и Поль погибли на месте происшествия, принцесса Диана скончалась через два часа в больнице.
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