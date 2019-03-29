Сенсационные детали вскрытия принцессы Дианы

Известный по всему миру судмедэксперт Ричард Шеперд расследовал гибель британской принцессы Дианы. Врач рассказал от чего умерла августейшая особа.

По словам Шеперда, Диана получила лишь несколько переломов и небольшую травму груди. К моменту прибытия медиков на место аварии пона была в сознании и разговаривала. Судмедэксперт добавил, что доктора не узнали в пострадавшей женщине члена британской королевской семьи.

Работники "скорой" сочли ее состояние стабильным. Врачи решили переключить свое внимание на охранника, который сидел на переднем сидении, поэтому пострадал куда сильнее.

Меж тем, у экс-невестки британской королевы был небольшой разрыв в вене одного из легких. Первая время опасная травма не давала о себе знать.

"Анатомия человека такова, что этот участок скрыт глубоко в центральной части грудной полости. Давление в венах, разумеется, не такое сильное, как в артериях. Кровь вытекает из них гораздо медленнее, настолько медленно, что обнаружить проблему сложно, а устранить ее еще сложнее", – рассказал судмедэксперт.

Когда Диану поместили в карету скорой помощи она потеряла сознание. Разрыв в вене заметили только в больнице. Доктора пытались зашить его, однако их старания оказались тщетными, было слишком поздно.

После Ричард Шеперд опроверг слухи о том, что принцесса Диана на момент аварии была якобы в положении. Он отметил, что вскрытие ничего не обнаружило. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, экс-невестка королевы Великобритании погибла 31 августа 1997 года в Париже. Вместе с возлюбленным Доди Аль-Файедом и водителем Анри Полем она попала в автокатастрофу. Аль-Файед и Поль погибли на месте происшествия, принцесса Диана скончалась через два часа в больнице.