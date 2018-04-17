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Шоу-бизнес

Поплавская напала на престарелого Виторгана

Яна Поплавская и Эммануил Виторган. Фото: Dni.Ru
Актриса Яна Поплавская разразилась резкой критикой в адрес новоиспеченных родителей Эммануила Витогана и Ирины Млодик. По мнению "красной шапочки" дети возрастных родителей очень страдают.
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Поплавская призналась, что сама никогда бы не решилась на такой поступок. По мнению артистки для таких родителей ребенок конечно же утешение на старости лет, но малыша мало родить, необходимо где-то найти силы вырастить его.

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"Самое страшное, когда ребенок является игрушкой. Условно игрушкой, таким девайсом, который показывает обществу единственный сигнал: "Я еще могу, я еще в силе, видели? Я не старею, я еще молод". И ребенок сначала для них игрушка, а потом он для них сиделка, когда родители болели, а им было всего по 15 лет. Маме, например, 65, а им хочется, естественно, болтаться, влюбляться, а с мамой нужно сидеть", - заявила Яна. Артистка допустила, что Виторган и его супруга могут позволить себе нанять круглосуточную няню, но тогда такое материнство лишено всякого смысла.

 

 

Для наглядности Поплавская вспомнила пример из собственной жизни. В ее школе, в параллельном классе была девочка, которую дразнили из-за престарелой матери. "Все время говорили: "Анька, вон за тобой бабушка пришла!". А это было ее мама", – рассказала она журналистам сайта "Комсомольская правда".

После артистка добавила, что возрастные родители руководствуются исключительно своим эгоизмом, они совсем не беспокоятся о том, на какие сложности обрекают свою кровиночку. "Нужно думать ни о себе, нужно думать о ребенке – всему свое время, а если родителями под 60, и у них малыш… Господи, на кого же вы его обрекаете?" – добавила Яна.

Информация о том, что у Эммануила Виторгана и Ирины Млодик родилась дочь Этель, стала сенсацией. А когда выяснилось, что 56-летняя супруга артиста родила сама, градус истерии в СМИ поднялся еще выше. По словам близкой подруги пары, для того чтобы произошло чудо, супруги использовали метод ЭКО. Счастливое событие в жизни Виторгана и Млодик произошло еще 26 февраля.

Автор: Руслана Алексеева17 апреля 2018, 21:01
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Как менялась Яна Поплавская

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