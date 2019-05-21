Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 мая 2019 года
Шепелеву грозит тюрьма из-за Фриске
Недавно "Русфонд" заявил о том, что родственники Жанны Фриске перевели на его счет 7 миллионов 980 тысяч рублей. По словам представителя благотворительной организации, эти средства были получены в результате реализации имущества, доставшегося по наследству близким певицы. По некоторым данным, речь идет об участке земли и особняке в Истринском районе Подмосковья. Дом строил для певицы и их сына телеведущий Дмитрий Шепелев.
С неожиданным комментарием об уплате внушительного долга выступила младшая сестра Жанны Фриске. Наталья сообщила, что не в курсе ситуации, но, насколько знает, никакое имущество семья не продавала. Возможно, к этому приложил руку Дмитрий Шепелев, что грозит ему тюрьмой, предположила она.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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