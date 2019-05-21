Кума умершей Началовой закатила концерт

Лариса Долина 12 лет назад стала крестной матерью дочери коллеги по цеху Юлии Началовой. Потом певицы сблизились больше – дочь Долиной была лучшей подругой Началовой. А когда Лариса Александровна стала бабушкой, в крестные для внучки она предложила кандидатуру Юлии.

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