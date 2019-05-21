Кума умершей Началовой закатила концерт
На почерневшую от горя Ларису Долину, сидевшую у гроба Юлии Началовой, было больно смотреть. Певица не могла сказать ни слова – все смотрела в одну точку и, кажется, не верила, что это не страшный сон. А когда покойную выносили из траурного зала, звезда дала волю чувствам и разрыдалась.
"Моя девочка! Выросшая на моих глазах... Талантливая и амбициозная, в то же время ранимая и тонкая. Поверить не могу и не хочу, но от правды никуда не деться. У меня нет слов, только боль и слезы. Пусть память о тебе будет солнечной и светлой!" – говорила она, провожая Юлию.
Однако время лечит, а жизнь идет своим чередом. Спустя два месяца после скоропостижного ухода Началовой ее кума закатывает шикарные концерты. В сопровождении оркестра Jazz Magic под руководством Cергея Долженкова она выступила в Джаз-клубе Игоря Бутмана. Программа под названием Let it Be – удачная коллаборация студентов и преподавателей кафедры эстрадно-джазового пения МГИК под руководством Ларисы Долиной.
А ранее артистка выпустила трогательный клип на самую известную песню кумы "Герой не моего романа". Многих композиция тронула до слез.
Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на престижном Троекуровском кладбище среди адмиралов и генералов.
Место здесь стоит больше миллиона, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы о заслугах певицы, траурный зал и участок выделили безвозмездно. Теперь говорят о посмертном присвоении Юлии Началовой звания заслуженной артистки России.
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