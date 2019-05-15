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Шоу-бизнес

На "Евровидении" с участием Лазарева разгорелся страшный гей-скандал

Фото: pixabay.com
"Евровидение" в шутку называют большим европейским гей-парадом, замаскированным под конкурс песни. Здесь в фаворе лесбиянки, геи, трансвеститы и бородатые женщины. Для консервативно-патриархальной России все это дико.

Продолжение: "Россия 1" в шоке от гей-скандала на "Евровидении"
прочитано 42616 раз

Кажется, лучшего города для проведения смотра европейской песни и не найти. Тель-Авив считается "голубой" столицей Ближнего Востока. По заявлению израильских статистов, более 30% местных молодых людей и девушек придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации. Держащимися за руки мужчинами на улицах, однополыми парами с детьми и радужными флагами в витринах тут никого не удивишь. 

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Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

С конца 90-х в июне здесь проходит один из самых крупных в мире гей-парадов, на который власти тратят более десяти миллионов шекелей (почти три миллиона долларов). Окрашенные в цвета радуги самолеты, сотни клубов и ресторанов для любителей нестандартных отношений – прогрессивный Тель-Авив в этом плане перещеголяет знаменитый испанский Ситжес. Для города гей-парад стал одним из главных событий, затмив традиционные Песах и Йом-Киппур. Оно собирает около 200 тысяч человек!

Благодаря прямой трансляции конкурса "Евровидение" о царящих в Тель-Авиве нравах узнали в Европе. И ладно бы только там – Старый Свет, как известно, давно загнивает. Но у нас, в богохранимой стране, на федеральном канале "Россия", который призван воспитывать нравственность и укреплять духовные скрепы жителей, перед политическим ток-шоу Владимира Соловьева весь вечер в кадре крупным планом показывали обнимающихся и целующихся взасос мужиков, радужные флаги!

Этот эфир вызвал страшный скандал. Согласно принятому в 2001 году закону "О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию", телеканалы обязаны маркировать контент. И если окажется, что при трансляции "Евровидения" не был указан возрастной ценз, то получится, что пропагандировались однополые отношения среди несовершеннолетних.

Такой поворот событий грозит "России" штрафом от 50 тысяч до одного миллиона рублей. Впрочем, моральные страдания россиян, увидевших разврат на экране, и оценить-то сложно!

Напомним, что 64-й конкурс песни проходит 14, 16 и 18 мая. Нашу страну на "Евросонге" представляет Сергей Лазарев с композицией Scream. По данным прессы и букмекеров, он входит в число лидеров.

Автор: Феликс Грозданов15 мая 2019, 09:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сергей Лазарев выделился на открытии "Евровидения" в Израиле

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Вообще пофиг на их ориентацию, для меня главное что это было очень романтично и мило
Фу. По-моему, это было отвратно, а не мило.
Гость
Ответить
Вообще пофиг на их ориентацию, для меня главное что это было очень романтично и мило
Гость
Ответить
Гость
Если статья о гомосексуализме написана в СМИ, а не в чьём-то личном дневнике, то это начинает касаться людей. Статьи вообще для этого и сочиняются - чтобы вызвать интерес общественности к какому-либо явлению...
Да, комментаторы писали, что это грех, что это аморально, противно, мерзко и т.д. Потому что они именно так к этому относятся, такие у них эмоции и чувства вызывают гомосексуалисты. Но пожеланий смерти я не видела, хотя вроде бы почти всю ветку комментариев читала...
Насчёт ребёнка-гомосексуалиста в гомофобной семье. Причины могут быть разные, они вне семьи. Например, гомосексуализм возник после того, как мальчик пережил сексуальное насилие педофила-гомосексуалиста? Полно таких историй в интернете
Да нет, там есть комментарий, в котором говорится, что их надо расстрелять, наверняка "нравственно воспитанным" написанный.
А вообще, возникновение у ребенка/подростка гомосексуализма вследствие перенесенного сексуального насилия со стороны педофила как одна из причин именно Становления
Гость
Ответить
Гость
Обратите внимание, что возмущение вызывает не сам факт того, что кажется, будто другие проблемы не обсуждаются, а то, что люди считают высшей аморальщиной то, что вот Никак их не касается. Они считают, что имеют право осуждать их, пристыдить божьей карой, типа 'бох так создал мужчину и женщину! и некак иначе а то грих!', желать им смерти, но при этом кукарекают что то о скрепах, нравственности и морали, мол русский народ единственный весь такой правильный из себя.
И зачем вообще это обсуждать? Какая пропаганда? Называть это пропагандой в корне не верно. Чтоб человека вдруг внезапно стал привлекать свой пол, особенно если ему противно все это и он полностью гетеросексуален, это что то за грани фантастики. Гомофобы вон боятся, что дети смотрят, но НИКТО не способен объяснить, каким это волшебным образом у разнополых пар ребенок/подросток вдруг начинает проявлять симпатию к своему полу. Хотя казалось бы, повсюду "пропаганда" гетеро. Возможно, кто то не захочет принимать факт того, что такими рождаются, а не становятся. Не стоит даже упоминать, что гомосексуализм вычеркнут из списка ВОЗ еще в 90-ых и другие исследования, достаточно лишь подумать, какой смысл людям нарочно "становиться" геями/лесбиянками в стране, где их не очень то и приветствуют.
Если статья о гомосексуализме написана в СМИ, а не в чьём-то личном дневнике, то это начинает касаться людей. Статьи вообще для этого и сочиняются - чтобы вызвать интерес общественности к какому-либо явлению...
Да, комментаторы писали, что это грех, что это аморально, противно, мерзко и т.д. Потому что они именно так к этому относятся, такие у них эмоции и чувства вызывают гомосексуалисты. Но пожеланий смерти я не видела, хотя вроде бы почти всю ветку комментариев читала...
Насчёт ребёнка-гомосексуалиста в гомофобной семье. Причины могут быть разные, они вне семьи. Например, гомосексуализм возник после того, как мальчик пережил сексуальное насилие педофила-гомосексуалиста? Полно таких историй в интернете
Гость
Ответить
Гость
Если под статьёй о пропаганде гомосексуализма люди обсуждают своё отношение к данному явлению, это не значит, что их не волнуют другие проблемы в стране и мире. Эти проблемы обсуждаются в других местах.
Обратите внимание, что возмущение вызывает не сам факт того, что кажется, будто другие проблемы не обсуждаются, а то, что люди считают высшей аморальщиной то, что вот Никак их не касается. Они считают, что имеют право осуждать их, пристыдить божьей карой, типа 'бох так создал мужчину и женщину! и некак иначе а то грих!', желать им смерти, но при этом кукарекают что то о скрепах, нравственности и морали, мол русский народ единственный весь такой правильный из себя.
И зачем вообще это обсуждать? Какая пропаганда? Называть это пропагандой в корне не верно. Чтоб человека вдруг внезапно стал привлекать свой пол, особенно если ему противно все это и он полностью гетеросексуален, это что то за грани фантастики. Гомофобы вон боятся, что дети смотрят, но НИКТО не способен объяснить, каким это волшебным образом у разнополых пар ребенок/подросток вдруг начинает проявлять симпатию к своему полу. Хотя казалось бы, повсюду "пропаганда" гетеро. Возможно, кто то не захочет принимать факт того, что такими рождаются, а не становятся. Не стоит даже упоминать, что гомосексуализм вычеркнут из списка ВОЗ еще в 90-ых и другие исследования, достаточно лишь подумать, какой смысл людям нарочно "становиться" геями/лесбиянками в стране, где их не очень то и приветствуют.
Гость
Ответить
Гость
Петр Чайковский тоже был геем, но и известным композитором
Никто не говорил, что гомосексуалист не может добиться успеха.
Гость
Ответить
Гость
Петр Чайковский тоже был геем, но и известным композитором
Сегодня кому угодно из прошлого можно приписать гомосексуализм - проверить-то невозможно.
Гость
Ответить
Отстаньте от геев, они вам не мешают!
Гость
Ответить
Петр Чайковский тоже был геем, но и известным композитором
Гость
Ответить
Феликс, а вы дебил.
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