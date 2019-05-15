На "Евровидении" с участием Лазарева разгорелся страшный гей-скандал

"Евровидение" в шутку называют большим европейским гей-парадом, замаскированным под конкурс песни. Здесь в фаворе лесбиянки, геи, трансвеститы и бородатые женщины. Для консервативно-патриархальной России все это дико.

Кажется, лучшего города для проведения смотра европейской песни и не найти. Тель-Авив считается "голубой" столицей Ближнего Востока. По заявлению израильских статистов, более 30% местных молодых людей и девушек придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации. Держащимися за руки мужчинами на улицах, однополыми парами с детьми и радужными флагами в витринах тут никого не удивишь.

С конца 90-х в июне здесь проходит один из самых крупных в мире гей-парадов, на который власти тратят более десяти миллионов шекелей (почти три миллиона долларов). Окрашенные в цвета радуги самолеты, сотни клубов и ресторанов для любителей нестандартных отношений – прогрессивный Тель-Авив в этом плане перещеголяет знаменитый испанский Ситжес. Для города гей-парад стал одним из главных событий, затмив традиционные Песах и Йом-Киппур. Оно собирает около 200 тысяч человек!

Благодаря прямой трансляции конкурса "Евровидение" о царящих в Тель-Авиве нравах узнали в Европе. И ладно бы только там – Старый Свет, как известно, давно загнивает. Но у нас, в богохранимой стране, на федеральном канале "Россия", который призван воспитывать нравственность и укреплять духовные скрепы жителей, перед политическим ток-шоу Владимира Соловьева весь вечер в кадре крупным планом показывали обнимающихся и целующихся взасос мужиков, радужные флаги!

Этот эфир вызвал страшный скандал. Согласно принятому в 2001 году закону "О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию", телеканалы обязаны маркировать контент. И если окажется, что при трансляции "Евровидения" не был указан возрастной ценз, то получится, что пропагандировались однополые отношения среди несовершеннолетних.

Такой поворот событий грозит "России" штрафом от 50 тысяч до одного миллиона рублей. Впрочем, моральные страдания россиян, увидевших разврат на экране, и оценить-то сложно!

Напомним, что 64-й конкурс песни проходит 14, 16 и 18 мая. Нашу страну на "Евросонге" представляет Сергей Лазарев с композицией Scream. По данным прессы и букмекеров, он входит в число лидеров.