Лазарев пропал после выхода в финал "Евровидения"

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Пятница 17 мая
Лента новостей
22:28
Электричка в Подмосковье протащила по платформе зажатую в дверях женщину
22:14
"На руках носил": Путин рассказал о помощи соседке
21:56
"Катастрофы не избежать": названа неожиданная проблема Крымского моста
21:20
Знакового украинского политика сняли в странной позе с резиновым предметом
21:16
В Москве у мужчины отобрали сумку с 1 миллионом рублей
21:09
Известная актриса оставила отца умирать в нищете
20:52
Пьяная пенсионерка избила бортпроводника
20:42
Жестоко униженный Порошенко коварно отомстил Зеленскому
20:33
"Бил ногами по голове": звезда "Дома-2" рассказала о зверствах любовника
19:54
Джанабаева раскрыла интимную правду о Меладзе
19:51
Названа самая пьющая нация в мире
19:17
Растроганная Водянова показала секретное фото
19:15
Винокур официально развелась с мужем после слов о втором ребенке
18:55
Москвичей предупредили о заморозках
18:49
Зачем тратят деньги на освоение космоса
18:43
"Ждут, когда убьет": Самбурская пострадала от жестокого нападения
18:40
"Трудяга": маленькая дочь Николаева очаровала народ
18:28
5 книг о гастрономических приключениях
18:17
В Подмосковье пьяная ссора закончилась поножовщиной
18:11
Россия помогла влепить звонкую пощечину США
18:04
Нюша вызвала умиление снимком без макияжа
17:58
Директор пострадавшей в ДТП певицы МакSим сделал важное заявление
17:42
"Крокус Экспо" превратят в город собак
17:39
Житель Коми забрал из детсада чужую дочь
17:36
Путин нашел выход из конфликта в Екатеринбурге
17:36
Объявлена программа Летних балетных сезонов в РАМТе
17:27
Похудевшая Тодоренко робко оправдалась после травли
17:23
Известный актер высказался о романе с Пересильд
16:59
"Больше показать некому": Глюк’oZa вышла с полуобнаженной грудью
16:51
"У меня были важные дела": Серов не явился на бракосочетание дочери
16:45
Галкин вызвал скандал своими играми с детьми
16:43
В московском институте произошел взрыв газа
16:19
Втянутая в скандал Меркель объявила об уходе из политики
16:08
Молодая невеста 88-летнего Краско ждет ребенка
15:55
Убивают изнутри: названы вызывающие слабоумие продукты
15:50
Располневшая Седокова довела народ до истерики
15:50
Раскрыта страшная тайна уличенного в наркомании Зеленского
15:47
Под Москвой воры украли более 2 миллионов рублей
15:43
Подручные США обстреляли ракетами россиян
15:43
"Я не вижу ничего": сенсационное заявление отказавшейся от "поганок" Барановской
15:21
В Уфе в страшном ДТП пострадали пять человек
14:57
Темникову на Украине заклевали за любовь к Путину
14:48
Стало известно об усыновлении в семье Меган Маркл
14:44
Первый канал отменил результаты шоу "Голос. Дети"
14:32
Устроивший истерику Климкин подставил Украину
14:24
Житель Поморья убил надоедливого друга за блатные рассказы
14:20
Неадекватная няня чуть не угробила дочь Хилькевич
14:17
"Полная чушь!": Лазарев взорвался из-за скандала на "Евровидении"
13:56
"Реально жесть!": что случилось с Волочковой на Мальдивах
13:46
"Все та же школьница": Цымбалюк-Романовская привела народ в восторг
13:46
"Стареет Натали": 45-летнюю Королеву без косметики хорошенько приложили
13:42
Володин призвал оперативно внести законопроект о горячем питании в школах
13:23
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 мая 2019 года
13:16
Грязный Прилучный проорал об окончательном разрыве с Муцениеце
13:06
Изменившуюся Варнаву перепутали с Пугачевой
12:58
Норвежская принцесса показала своего бойфренда-ведьмака
12:43
Полина Гагарина показалась без нижнего белья
12:29
Неизвестный совершил дерзкий налет на тележку с мороженым в Москве
12:16
Публично объявлено о повторном референдуме в Крыму
12:14
В жизни Ланского случилось важное событие после смерти Началовой
12:13
Россиянам пообещали дополнительный выходной
12:06
Распахнутая "рогатка" Волочковой вызвала омерзение
11:42
Дуров что есть мочи врезал Цукербергу
11:31
ВДНХ готовится к 80-летнему юбилею
11:25
Объявлена дата инаугурации Зеленского
11:14
Медведев ушел из жизни в Севастополе
11:14
Семья избавилась от дома Жанны Фриске
11:11
Прилюдно униженному Порошенко нанесли решающий удар
11:10
В России заплевали Лазарева после провала на "Евровидении-2019"
10:44
Курникова "засветилась" полуголой
10:29
Доведенная Семенович решилась на радикальный шаг
10:28
Вышедшая из психбольницы Бритни Спирс не способна вернуться на сцену
10:20
Филиппа Киркорова высылают на Украину
09:58
"То жирная, то страшная, то старая": Кудрявцева рассказала о разводе
09:38
Овечкин спас товарища от удара в лицо (видео)
09:32
На больших переговорах Путина случился казус
09:20
"Это контрольный выстрел": народ в экстазе от раздевшейся Загитовой
09:10
Сын наплевал на легендарную актрису
08:36
Шокирующие подробности родов Алины Кабаевой
08:33
Сборная России разнесла Италию на ЧМ по хоккею
08:22
На программы Первого канала потратят миллиарды
06:18
Как увеличить губы без инъекций
04:06
Найдено универсальное средство от гриппа
02:19
Оголившаяся Малиновская поддразнила пикантной фотосессией
00:31
Участница "Евровидения" из Северной Македонии вернулась взять реванш
23:03
Украина вынесла России новый приговор
22:21
Школьницу жестоко избили из-за георгиевской ленты
22:05
Лазарев опустился после выступления талантов на полуфинале "Евровидения-2019"
22:02
Обнищавшего Лукашенко раздели до трусов
21:52
Взбешенный народ требует оставить в покое кости Началовой
21:45
Роющий носом грязное белье Малахов удивил неожиданным признанием
21:27
Россияне попали в список самых некрасивых наций мира
21:02
Озвучены последние слова Миронова перед смертью
20:59
Шапошников добился внесения пожеланий горожан в проект реновации Свиблово
20:55
В Волгограде загорелся автобус с пассажирами
20:43
"Он первым свою Валерию облил бы": Киркоров прошелся по завистливому Пригожину
20:25
Оскандалившегося Михалкова втянули в серьезные разборки
20:13
Москвичей предупредили о ливне и грозе
19:38
"Сама себе делаешь плохо": дочь переживает за здоровье Пугачевой
19:37
Шепелев раскрыл сенсационную правду о ребенке Лукашенко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ВДНХ готовится к 80-летнему юбилею
Участница "Евровидения" из Северной Македонии вернулась взять реванш
Хвастающую мужем Бородину вывели на чистую воду
Отец и дочь шокировали видео с умершей Началовой
"Наградить посмертно": Малахов в трауре из-за жуткого горя
Актеры Плетнев и Нинидзе объявили о разводе
Шоу-бизнес

Лазарев пропал после выхода в финал "Евровидения"

Сергей Лазарев. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Сергей Лазарев прошел в финал Международного музыкального голоса "Евровидение", полуфинал которого состоялся в Израиле. Однако поздравить популярного исполнителя с маленькой, но такой важной победой у его близких не получилось – он не отвечал ни на звонки, ни на сообщения.
прочитано 550 раз

В Тель-Авиве состоялся второй полуфинал Международного музыкального конкурса "Евровидение". В нем принимал участие наш соотечественник Сергей Лазарев. Артист так эффектно исполнил песню, а декорации сработали, что успех был гарантирован. Певец благополучно прошел в финал. Разумеется, на Сергея обрушился град поздравлений и пожеланий, причем не только в социальных сетях, но и по телефону. Самые близкие захотели первыми чествовать его, но не получилось – Лазарев не отвечал ни на звонки, ни на сообщения.

ПО ТЕМЕ

В России заплевали Лазарева после провала на "Евровидении-2019"

Лазарев опустился после выступления талантов на полуфинале "Евровидения-2019"

"Евровидение-2019"

Сюжеты "Евровидение-2019"

Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Можно представить, как волновались близкие, однако все их переживания оказались напрасными. На пресс-конференции, в которой счастливчики делились с журналистами своими переживаниями, Сергей Лазарев благополучно появился. Он объяснил, почему не выходил на связь. "Я забыл телефон в гримерке, ушел на пресс-конференцию без него. И вообще в течение дня не проверял звонки, старался сконцентрироваться на своем выступлении. Только сейчас взял – уже 100 пропущенных сообщений и звонков. Буду разбираться!" – объяснил Сергей Лазарев.

Певец признался, что очень волновался перед выступлением. "Все же и номер сложный, и вокал. Более того, утром я решил еще больше усложнить финал песни, еще выше спеть ноты. Все в итоге получилось, плюс сработали все декорации", – рассказал певец.

Несмотря на успех, Сергей Лазарев не намерен расслабляться. "Впереди много работы – репетиции, затем выступление перед жюри, перед зрителями. Надеемся теперь на поддержку всех стран в финале", – цитирует Сергея Лазарева сайт "Комсомольская правда".

Автор: Наталья Аряева17 мая 2019, 08:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сергей Лазарев выделился на открытии "Евровидения" в Израиле

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Песня нудная ииииии 8е место!
1

Популярные темы форума

Политика

Болтуна Зеленского жестко приложили за Крым
Раскрыты цели поездки Помпео к Путину
Лукашенко резко поменял планы после нападок на Путина
Коварный Порошенко вырыл могилу Зеленскому

Шоу-бизнес

Лазарев пропал после выхода в финал "Евровидения"
Рвущегося на Украину Киркорова щелкнули по носу
Рита Дакота наживается на бывшем муже
Принц Гарри удивил резкими переменами после рождения сына

Проишествия

Смерть Сергея Доренко попала на видео
Пассажир снял видео из салона охваченного пламенем самолета
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
Звезды ТНТ погибли в страшной аварии

Lifestyle

Финал "Игры престолов": опубликован трейлер (видео)
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Шоу-бизнес

Шокирующие подробности родов Алины Кабаевой

Другим роженицам не давали даже смотреть в окна
Шоу-бизнес

Джанабаева раскрыла интимную правду о Меладзе

Певица рассказала о скрытом таланте супруга
Шоу-бизнес

"Полная чушь!": Лазарев взорвался из-за скандала на "Евровидении"

Артист расставил все точки над i
Шоу-бизнес

"У меня были важные дела": Серов не явился на бракосочетание дочери

Звезде пришлось объясняться

Гороскоп

Уникальная судьба: сделано сенсационное заявление о родах Алины Кабаевой
Гороскоп на неделю
Стало известно о кардинальных изменениях в жизни Зеленского
Совет на выходные

Фоторепортажи

Норвежская принцесса показала своего бойфренда-ведьмака
Участница "Евровидения" из Северной Македонии вернулась взять реванш
Знаменитости на открытии Каннского кинофестиваля
Экс-мисс Вселенная возбудила народ горячими фото

Спорт

Закрутившая роман с миллионером Шарапова позорно опустилась
Известный фигурист "запал" на ножки Загитовой
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Атаковавших Крымский мост украинцев жестко унизили
Фото Крымского моста после зимы довело людей до истерики
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru