Лазарев пропал после выхода в финал "Евровидения"
В Тель-Авиве состоялся второй полуфинал Международного музыкального конкурса "Евровидение". В нем принимал участие наш соотечественник Сергей Лазарев. Артист так эффектно исполнил песню, а декорации сработали, что успех был гарантирован. Певец благополучно прошел в финал. Разумеется, на Сергея обрушился град поздравлений и пожеланий, причем не только в социальных сетях, но и по телефону. Самые близкие захотели первыми чествовать его, но не получилось – Лазарев не отвечал ни на звонки, ни на сообщения.
Можно представить, как волновались близкие, однако все их переживания оказались напрасными. На пресс-конференции, в которой счастливчики делились с журналистами своими переживаниями, Сергей Лазарев благополучно появился. Он объяснил, почему не выходил на связь. "Я забыл телефон в гримерке, ушел на пресс-конференцию без него. И вообще в течение дня не проверял звонки, старался сконцентрироваться на своем выступлении. Только сейчас взял – уже 100 пропущенных сообщений и звонков. Буду разбираться!" – объяснил Сергей Лазарев.
Певец признался, что очень волновался перед выступлением. "Все же и номер сложный, и вокал. Более того, утром я решил еще больше усложнить финал песни, еще выше спеть ноты. Все в итоге получилось, плюс сработали все декорации", – рассказал певец.
Несмотря на успех, Сергей Лазарев не намерен расслабляться. "Впереди много работы – репетиции, затем выступление перед жюри, перед зрителями. Надеемся теперь на поддержку всех стран в финале", – цитирует Сергея Лазарева сайт "Комсомольская правда".
Другим роженицам не давали даже смотреть в окна
Певица рассказала о скрытом таланте супруга
Артист расставил все точки над i
Звезде пришлось объясняться
Популярные темы форума
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
мне скучно,в школе я училась плохо!
Не хочу идти в школу.
Сын влюбился в старуху
Первый раз ударил
Мой мужчина меня бьет
Все бабы козлы!
Убить полковника Сандерса!
Ищите мужика по расчету
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Секс
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Не могу себя принять
Как найти свое место?
Ирина Шейк и Бреди растались
Любовница просит пособий
Все бабы тупицы, вы здесь всякую фигню обсуждаете!
Хватит гадить в подъездах!!!
Разин достал уже
Прости, тутка.
Пухлые лучше худых
Сон
Бросил на 6 неделе беременности
Взять кредит на свадьбу
Бессонница. Как быть?
Вернулся спустя год
Боюсь уколов, истерика
Игра престолов!!!