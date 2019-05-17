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Шоу-бизнес

Лазареву отдали победу на "Евровидении-2019"

Сергей Лазарев. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Нумеролог и экстрасенс Фатима Хадуева отдала победу на международном музыкальном конкурсе Сергею Лазареву. Она заявила, что стать лучшим на "Евровидении-2019" певцу поможет пентаграмма. 

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Нумеролог пояснила, что означает и как поможет российскому артисту цифра пять. По словам Фатимы Хадуевой, на любое выступление влияют настрой, состояние духа и подготовка.

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Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Специалист отметила, что число 13, под которым Лазарев пел в полуфинале, сыграло важную роль для прохождения в финал "Евровидения-2019". "Оно дало трансформацию, изменение. Он готовил номер, но немножко его изменил", – цитирует экстрасенса НСН.

Теперь артисту поможет цифра пять, уверена Хадуева. "Звезда состоит из пяти лучей, это пентаграмма. Правильная пентаграмма – это человек. Голова, две руки, две ноги... Лазарев может аккумулировать все свои силы и сделать "вау!" – подчеркнула она.

Фатима добавила, что пятерка отвечает и за родовые связи. "Род, народ, сила, любовь, помощь. Если он правильно эту энергию использует, то, можно сказать, конкурентов у него нет", – отдала победу Лазареву на "Евровидении-2019" нумеролог.

Сергей Лазарев в финале музыкального конкурса, который состоится в Тель-Авиве 18 мая, выступит под пятым номером, напоминает Ura.ru. На "Евровидении-2019" он исполняет композицию Scream. Продюсером артиста стал Филипп Киркоров. 

Автор: Валерия Нарская17 мая 2019, 13:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сергей Лазарев выделился на открытии "Евровидения" в Израиле

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М.М.
Ответить
Ну как,все еще находятся те наивные люди,которые верят всем этим шарлатанам,называющим себя ЭКСТРАСЕНСАМИ,МАГАМИ И, ВОЛШЕБНИКАМИ ?????😊😊😊
Гость
Ответить
Гость
Сам скоро сдохнешь.
Сам ты гей. Это не чушь собачья. Лазарев лучше всех был. ×уйпилот сам попробуй такую песню сочинить. И Киркорова не трогай <цензура> несчастный сам ты петух！
Гость
Ответить
Гость
Тошнить вас может не по одной причине)))... печень. гинекология.поджелудочная.желудок.вегетососудистая система и т.д.... Лечиться надо, чтоб не вымерли сами раньше русских.Дохловаты вы что то!
Ты п×<цензура> сам сдохнешь. Серёржка классно выступил. Сами вы все геи. Он должен был быть первым.
Гость
Ответить
Гость
Русские настолько примитивны, что тошнит. Во всем! С деньгами или без. Поэтому русских буквально все терпеть не могут. Слава Богу, что скоро вымрут к чертовой матери. 😂😀
не рой другим словесную яму, сам в ней окажешься, но видно Вы уже в ней_ туда Вам и дорога!!!!!!!!
Гость
Ответить
Гость
Плох был в прошлом году,даже не плох, а мерзительно плох номер..
В прошлом году вообще номера не было как такового, ни хорошего ни плохого. Ни номера, ни песни, ни певицы, лучше б вообще не участвовали
Гость
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Евровидение, да кому оно нужно? ))) Сбор фриков-геев))
Гость
Ответить
Я вас умоляю. Ходуева шарлатанка номер один с большой буквы. То же мне, ясновидещая Дагестана. Цирк и клоуны!
Гость
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Фатима - дочь Чумака? Лучше гадать на куриной косточке.
Гость
Ответить
Люди, вы откуда вылезли? Вместо поддержки грязью поливаете человека. Свои хуже чужих, честное слово.
Гость
Ответить
Неужели кто-то еще смотрит этот цирк?
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