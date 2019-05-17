Лазареву отдали победу на "Евровидении-2019"
Нумеролог пояснила, что означает и как поможет российскому артисту цифра пять. По словам Фатимы Хадуевой, на любое выступление влияют настрой, состояние духа и подготовка.
Специалист отметила, что число 13, под которым Лазарев пел в полуфинале, сыграло важную роль для прохождения в финал "Евровидения-2019". "Оно дало трансформацию, изменение. Он готовил номер, но немножко его изменил", – цитирует экстрасенса НСН.
Теперь артисту поможет цифра пять, уверена Хадуева. "Звезда состоит из пяти лучей, это пентаграмма. Правильная пентаграмма – это человек. Голова, две руки, две ноги... Лазарев может аккумулировать все свои силы и сделать "вау!" – подчеркнула она.
Фатима добавила, что пятерка отвечает и за родовые связи. "Род, народ, сила, любовь, помощь. Если он правильно эту энергию использует, то, можно сказать, конкурентов у него нет", – отдала победу Лазареву на "Евровидении-2019" нумеролог.
Сергей Лазарев в финале музыкального конкурса, который состоится в Тель-Авиве 18 мая, выступит под пятым номером, напоминает Ura.ru. На "Евровидении-2019" он исполняет композицию Scream. Продюсером артиста стал Филипп Киркоров.
Шоумен предельно откровенен
Лариса Долина переживает потерю
Подписчиков возмутили излишества на столе продюсера
Фанаты готовы перегрызть горло друг другу
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Первый раз ударил
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
2 года без секса
Ищите мужика по расчету
Не получаю удовлетворения
Увеличила губы,а он меня бросил
Верите ли вы в привороты?
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Жить вместе до брака
Дочь ушла из дома
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Подруга замутила с моим бывшим
Как вам Евровидение 2019?
Во всем виноваты евреи!
Мой муж гинеколог
Игра престолов!!!
Она ушла к моему другу
Замуж за иностранца
Боюсь одиночества
Боюсь уколов, истерика
Тарасов передарил машину Бузовой
Не родись красивой, а родись счастливой
Очень хочу мальчика
Шоу бизнес
Хочу вернуть старые отношения