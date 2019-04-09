Кого не позвала: оглашен список приглашенных на юбилейный банкет Пугачевой

Меньше недели осталось до главного события – нет, даже не года, а десятилетия! – 70-летия Аллы Пугачевой. Страна замерла в предвкушении этого грандиозного события – люди заказывают цветы и ищут билеты на юбилей Примадонны, отменяют все дела, чтоб смотреть посвященные ей программы по телевизору. Да и у самой артистки забот полон рот.

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