Кого не позвала: оглашен список приглашенных на юбилейный банкет Пугачевой
"Мы не понимаем, когда она спит, – вздыхает подруга Пугачевой дизайнер Мила Ставицкая. – Алла ведь и режиссер, и сценарист, и кулинар – мастер на все руки. Поэтому то составляет меню, то согласовывает оформление кулис. Ни одна деталь не ускользнет из-под ее зоркого контроля".
Изначально праздник думали провести на подмосковной даче Александра Буйнова, где есть все для проведения масштабного торжества – и открытая веранда, И даже сцена. Но потом все вдруг перенесли в элитный ресторан на Рублевке – мол, вдруг снег или дождь. Там 15 апреля соберутся только родственники Примадонны,
Но уже через пару дней в центре Москвы будет дан торжественный прием. Как пишет StarHit, он он пройдет в формате капустника: юбилярше вручат подарки, произнесут поздравления и тосты в ее честь.
Правда, в качестве гостей на юбилее Алла Пугачева хочет хочет видеть далеко не всех, с кем сводила ее судьба за 70 лет. В списке приглашенных – Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Борис Краснов, Галина Волчек, Олег Меньшиков, Ирина Муравьева‚ Алишер‚ Олеся Судзиловская‚ Алина Редель, Филипп Киркоров, Николай Басков, Валентин и Марина Юдашкины, врачи, которые не раз спасали Примадонну. Многие из них, как ожидается, посетят и ее юбилейный концерт в Кремле 17 апреля.
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