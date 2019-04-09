Кудрявцева добыла в Лондоне "халявные" таблетки для мужа
Лера Кудрявцева оставила мужа Игоря Макарова с дочерью Машей в Москве, а сама отправилась с сестрой в Лондон. Как рассказывает телезвезда в своем микроблоге, путешественницам повезло: в британской столице прекрасная погода.
В прошлом месяце Кудрявцева жаловалась на перенапряжение, бессонницу и плохое настроение. Телеведущая постоянно переживала за маленькую дочь, по всякому поводу паниковала и доводила себя до стресса. Так что было решено сделать паузу в работе.
47-летняя Лера Кудрявцева отчиталась в Instagram, что они с сестрой Оксаной несколько часов гуляли по лондонским улицам, любуясь архитектурой, двухэтажными красными автобусами и черными кэбами. Не обошлось и без фотосессии: Лера позировала в черном пальто, джинсах и белых кроссовках.
Как заметила Лера Кудрявцева, даже в отпуске надо проводить время с пользой. Во время прогулки сестры наткнулись на рекламную акцию – на улице бесплатно раздавали витамины. "Ну нам-то все надо. Мы бесплатно витаминчики решили взять", – рассказала звезда.
Позже на обороте упаковки звезда прочитала, что витамины предназначены для мужчин от 50 лет. Тем не менее Лера Кудрявцева от них не отказалась – решила, что таблетки пригодятся ее мужу. Ничего, что Макарову еще 31 год – не повредят, пишет Cosmopolitan.
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