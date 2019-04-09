Кудрявцева добыла в Лондоне "халявные" таблетки для мужа

Лера Кудрявцева отдыхает от напряженных будней в Лондоне. Из отпуска телеведущая вернется не с пустыми руками: на улицах британской столицы ей удалось добыть "халявных" витаминов, которые могут пригодиться молодому супругу телезвезды.

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