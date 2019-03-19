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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева ждет третьего ребенка

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Появилась информация о том, что Лера Кудрявцева снова беременна. Если это правда, ребенок станет третьим для популярной ведущей.
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Об интересном положении 47-летней Леры Кудрявцевой сообщил Telegram-канал "Только никому" со ссылкой на источники из близкого окружения телеведущей. Отмечается, что о предыдущей беременности блондинка молчала до последнего, поэтому велика вероятность, что и сейчас не скажет ни слова.

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Тем не менее особо наблюдательные репортеры заметили, что после рождения дочери Марии она не торопится худеть. Лера Кудрявцева ведет передачи "Звезды сошлись" и "Секрет на миллион" в весьма свободных в талии нарядах, а дома вовсе носит спортивные костюмы, не сковывающие движений.

До недавнего времени Лера любила появляться на публике в откровенных нарядах, подчеркивающих ее высокую грудь и тонкую талию. Платья в пол с головокружительным декольте, обилием блесток и стразов стали ее визитной карточкой. Однако после появления на свет Маши все изменилось.

Теперь Лера Кудрявцева отдает предпочтение коротким и свободным в талии платьям спокойных тонов. Говорят, родив первенца молодому супругу, хоккеисту Игорю Макарову, телеведущая обрела абсолютное счастье. Вероятно, пара решила не останавливаться на одном малыше.

Напомним, что дочь Мария, рожденная в августе 2018 года, для Леры Кудрявцевой стала вторым ребенком. У популярной ведущей есть взрослый сын Жан, который, к слову, сделал ее бабушкой. Если гламурная блондинка действительно беременна, для нее это будет уже третий ребенок.

Автор: Наталья Аряева19 марта 2019, 10:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Елена Левшова
Ответить
Может, просто "оплыла" талия по возрасту?
1

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