Лера Кудрявцева ждет третьего ребенка

Появилась информация о том, что Лера Кудрявцева снова беременна. Если это правда, ребенок станет третьим для популярной ведущей.

Об интересном положении 47-летней Леры Кудрявцевой сообщил Telegram-канал "Только никому" со ссылкой на источники из близкого окружения телеведущей. Отмечается, что о предыдущей беременности блондинка молчала до последнего, поэтому велика вероятность, что и сейчас не скажет ни слова.

Тем не менее особо наблюдательные репортеры заметили, что после рождения дочери Марии она не торопится худеть. Лера Кудрявцева ведет передачи "Звезды сошлись" и "Секрет на миллион" в весьма свободных в талии нарядах, а дома вовсе носит спортивные костюмы, не сковывающие движений.

До недавнего времени Лера любила появляться на публике в откровенных нарядах, подчеркивающих ее высокую грудь и тонкую талию. Платья в пол с головокружительным декольте, обилием блесток и стразов стали ее визитной карточкой. Однако после появления на свет Маши все изменилось.

Теперь Лера Кудрявцева отдает предпочтение коротким и свободным в талии платьям спокойных тонов. Говорят, родив первенца молодому супругу, хоккеисту Игорю Макарову, телеведущая обрела абсолютное счастье. Вероятно, пара решила не останавливаться на одном малыше.

Напомним, что дочь Мария, рожденная в августе 2018 года, для Леры Кудрявцевой стала вторым ребенком. У популярной ведущей есть взрослый сын Жан, который, к слову, сделал ее бабушкой. Если гламурная блондинка действительно беременна, для нее это будет уже третий ребенок.