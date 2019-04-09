Пугачева не оценила подарок от бывшего мужа Киркорова
15 апреля Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Примадонна готовится к грандиозному шоу, который запланирован на 17-ое число. Билеты на юбилейный концерт Примадонны разошлись как горячие пирожки, причем многие из них перекупили. И теперь эти люди просят за заветный билет до полумиллиона рублей. Разумеется, разразился скандал.
Накануне важной даты отечественные знаменитости решили сделать свой концерт "Подарок для Аллы". Самые именитые артисты выступили на сцене, исполнив главные хиты Аллы Пугачевой. Впрочем, некоторые предпочли спеть и собственные произведение, но которые якобы очень полюбились Примадонне.
Самое интересное, что сама виновница торжества на мероприятии так и не появилась. Говорят, она не имеет отношения к концерту и изначально на него не собиралась. Якобы уж очень устает Примадонна, готовясь к сольнику в Кремле. Зато отметились ее близкие. В частности, молодой муж Максим Галкин зажигательно исполнил "нетленку" Аллы "Арлекино".
А бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров под аккомпанемент маэстро Игоря Николаева представил лиричную песню "Народная артистка". Впрочем, сам поп-король заявил, что это не песня, а исповедь, которую они с Николаевым ей посвятили. "Она всегда живет и будет жить любовью к вам, зрителям. А мы, как спутники и друзья, будем любить ее", – объявил Филипп Киркоров.
Он же, кстати, объяснил отсутствие Аллы Пугачевой на посвященном ей концерте. "Она невероятно скромный человек, поэтому и не приехала. Алла не любит шумиху вокруг своего имени, поэтому мы собрались здесь в ее отсутствие, чтобы сделать для нее подарок", – цитирует Филиппа Киркорова сайт "Комсомольская правда". Отметим, что концерт "Подарок для Аллы" 14 апреля покажет Первый канал.
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